Neįtikėtini rinkimai Turkijoje: balsuoti atvykęs Erdoganas tiesiog dalijo pinigus

Turkijos centrinė rinkimų komisija jau patvirtino, kad R. T. Erdoganas nesurinko 50 proc. rinkėjų balsų, kurių jam reikėjo siekiant užsitikrinti dar vieną prezidentavimo kadenciją jau pirmajame ture.

Vietos žiniasklaidos duomenimis, apdorojus 100 proc. rinkėjų balsų, R. T. Erdoganas surinko 49,24 proc., o jo tiesioginis oponentas – 45,06 proc. Dar 5,28 proc. surinko kitas opozicijos atstovas Sinanas Oganas, kuris jau pažadėjo, kad antrajame ture rems K. Kilicdaroglu.

R. T. Erdoganas prieš pat rinkimus tradiciškai dosniai iš valstybės biudžeto bandė gerinti savo įvaizdį, kuris ypač pašlijo po tragiško žemės drebėjimo, atskleidusio masinę korupciją šalyje. Likus 5 dienoms iki balsavimo jis paskelbė didinsiantis 45 proc. šalies valstybės tarnautojų atlyginimus.

Maža to, pačią rinkimų dieną atvykęs į vieną iš rinkimų apylinkių, jis tiesiog išsitraukė pluoštą grynųjų iš kišenės ir pradėjo dalinti juos ten susirinkusiems vaikams.

Pagal Turkijoje galiojančius įstatymus, tai nėra laikoma rinkimų taisyklių pažeidimu – vaikai neturi balsavimo teisės, todėl tai nėra laikoma pažeidimu.

#ElectionsTurquia2023🗳️🇹🇷

exact moment where Erdogan arrives to the voting center and when entering he gives money to a child who was there. #TheMilenials pic.twitter.com/hSxOnJ65ON