Ne visi Ukrainos kariškiai patenkinti vykdomu puolimu Rusijoje – BILD

Šį teiginį išsakė Vokietijos leidinio BILD vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas Paulas Ronzheimeris, kuris reguliariai lankosi fronto linijoje Ukrainoje ir bendrauja su šalies politine bei karine vadovybe, rašo UNIAN.

„Girdžiu daug skeptiškų vertinimų, kritikos iš tų, su kuriais kalbėjau.

Daugelis su kariuomene susijusių asmenų sako: „Kaip mes galime ten [Rusijoje] vykdyti didelio masto puolimą, tačiau Donecko srityje turime didelių problemų. Mums reikia ginklų, amunicijos ir, visų pirma, žmonių“, – pasakojo žurnalistas. Jis taip pat pabrėžė, kad karių trūkumas – viena didžiausių problemų, mat kai kuriose fronto linijose jų nepakanka. Dėl šios priežasties, pasak P. Ronzheimerio, kariuomenės pareigūnai stebisi, kad vykdomas puolimas [Kursko srityje].

„Kitas klausimas, kurio daugelis teiraujasi, yra, kaip ilgai šis puolimas truks.

Daugelis su Ukrainos kariuomene susijusių asmenų svarsto, ar tikrai [Kursko] sritis yra ta vieta, kur galima ilgai išsilaikyti. Be to, kyla klausimų, kaip veiks logistika, ar bus įmanoma toje teritorijoje aprūpinti ukrainiečių karius, perduoti jiems amuniciją“, – kalbėjo jis.

Be to, pasak BILD žurnalisto, taip pat kyla ir kitas klausimas: ar užimtos teritorijos Kursko srityje galės tapti kaip kompensacija dėl to, kad jau dabar rusų kariuomenės okupuotų teritorijų Ukrainoje.

Ukrainos kariai įrašė kreipimąsi iš Sudžos

Ukrainos kariai įrašė kreipimąsi iš Rusijos Kursko srities Sudžos miesto. Vaizdo įrašas buvo paskelbtas internete, pranešė UNIAN.

„Miestą kontroliuoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos. Mieste ramu, namai nenukentėję. „Gazprom“ strateginį objektą Sudžoje kontroliuoja 61-osios atskirosios stepių brigados 99-ojo mechanizuotojo bataliono kariai“, - pareiškė vienas iš Ukrainos kariškių.

Rusija penktadienį pranešė perkelianti daugiau kareivių ir ginklų į vakarinę Kursko sritį, kurioje jau keturias dienas vyksta didelis per sieną įsiveržusių Ukrainos pajėgų puolimas.

Rusija perkelia į Kursko Sudžos rajoną kariuomenės dalinius su „daugkartinio raketų paleidimo įrenginiais „BM-21 Grad“, velkamais artilerijos pabūklais, tralais gabenamais tankais, sunkiasvorėmis vikšrinėmis transporto priemonėmis, sunkvežimiais „Ural“ ir „Kamaz“, Gynybos ministeriją citavo valstybinė žiniasklaida.

Maskvos Gynybos ministerija penktadienį teigė, kad jos ginkluotosios pajėgos tęsia kovą su įsiveržusiomis Ukrainos pajėgomis Kursko srityje, dabar ten paskelbta nacionalinė nepaprastoji padėtis. Nepaprastoji padėtis buvo paskelbta jau anksčiau, bet nacionalinės nepaprastosios padėties paskelbimas reiškia didesnį grėsmės lygį.

Maskvos kariuomenė pranešė, kad Ukrainos pastangos veržtis tolyn į Kursko sritį buvo atremtos lėktuvais ir artilerija. Kyjivo pajėgos nuo antradienio, kai pradėjo puolimą, jau neva neteko 945 karių ir 102 šarvuotų technikos vienetų, įskaitant 12 tankų, teigiama pranešime.

Pasak ministerijos, kovos vyksta keliose Kursko srities gyvenvietėse, įskaitant vakarinę Sudžos miesto dalį. Vien per pastarąją parą Ukrainos ginkluotosios pajėgos neva prarado 280 vyrų ir 27 technikos vienetus, pranešė Rusijos kariuomenė. Šios informacijos neįmanoma patikrinti nepriklausomai. Oficialios informacijos apie Rusijos patirtus nuostolius nėra, bet kariniai tinklaraštininkai teigia, kad žuvo daug Rusijos kareivių.

Kyjivas ir toliau nepateikia išsamesnės informacijos apie operaciją Kursko srityje.