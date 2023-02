Navalnas: Rusijos pralaimėjimas kare Ukrainoje yra neišvengiamas

„Dešimčių tūkstančių Rusijos karių gyvybės buvo beprasmiškai sugriautos“, – sakė A. Navalnas prieš pirmąsias Rusijos puolimo Ukrainoje metines paskelbtame pareiškime.

„Galutinis karinis pralaimėjimas gali būti atidėtas šimtų tūkstančių papildomų rezervistų gyvybių kaina, tačiau apskritai jis yra neišvengiamas“, – sakė jis.

On the eve of the anniversary of the full-scale and unprovoked invasion of Ukraine by Russian troops, I have summarized the political platform of mine and, hopefully, of many other decent people.

15 theses of a Russian citizen who desires the best for their country.