Naujų COVID-19 atvejų paros skaičius JAV viršijo 100 tūkst. ribą

Sveikatos priežiūros pareigūnai baiminasi, kad užsikrėtimo ir mirties atvejų toliau daugės, jeigu nebus padidintas skiepijimo tempas.

Jungtinėse Valstijose jau visiškai paskiepyti 50 proc. šalies gyventojų, o daugiau nei 70 proc. suaugusiųjų buvo suleista bent viena vakcinos dozė.

Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) direktorė Rochelle Walensky televizijos kanalui CNN šią savaitę pareiškė, kad, esant dabartinei vakcinacijos padėčiai, „galime turėti iki kelių šimtų tūkstančių [naujų] atvejų per dieną, panašiai kaip sausio pradžioje, kai sergamumas buvo smarkiai padidėjęs“.

Agentūros AP duomenimis, praėjusį šeštadienį šalyje buvo patvirtinti 107 143 nauji COVID-19 atvejai. Sergamumo pikas – maždaug 250 tūkst. atvejų per parą – Jungtinėse Valstijose buvo užfiksuotas sausio pradžioje. O birželį atvejų skaičius buvo sumažėjęs iki vidutiniškai 11 tūkst. per parą.

Taip pat didėja ligoninėse gydomų pacientų ir mirčių skaičiai, nors jie tebėra mažesni negu metų pradžioje, kai vakcinos dar nebuvo plačiai prieinamos.

CDC duomenimis, šiuo metu ligoninėse gydoma per 44 tūkst. COVID-19 užsikrėtusių amerikiečių – 30 proc. daugiau negu savaitę anksčiau ir beveik keturis kartus daugiau negu birželį. Sausį šalyje buvo hospitalizuota per 120 tūkst. užsikrėtusiųjų.

O mirčių septynių dienų vidurkis, Johnso Hopkinso universiteto duomenimis, padidėjo nuo maždaug 270 atvejų per parą prieš dvi savaites iki beveik 500 atvejų per parą praėjusį penktadienį. Mirtingumo pikas – 3,5 tūkst. atvejų per parą – buvo pasiektas sausį.

Sudėtingiausia padėtis yra JAV pietinėje dalyje, kur vakcinacijos lygiai yra vieni žemiausių šalyje.

CDC duomenimis, 41 proc. šalyje hospitalizuojamų naujų COVID-19 pacientų guldomi į ligonines Floridos, Džordžijos, Alabamos, Misisipės, Šiaurės Karolinos, Pietų Karolinos, Tenesio ir Kentukio valstijose.

Ypač sudėtinga padėtis yra Floridoje: šiai valstijai tenka daugiau kaip 20 proc. naujų užsikrėtimo COVID-19 atvejų ir hospitalizavimo atvejų visoje šalyje. Šeštadienį valstijoje, turinčioje 21,5 mln. gyventojų, buvo pasiektas naujas rekordas – užfiksuoti 23 903 nauji užsikrėtimo atvejai.