TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Naujasis Niujorko meras yra pasirengęs bendradarbiauti su savo kritiku Trumpu

2025-11-06 08:25 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 08:25

Niujorko mero rinkimų nugalėtojas demokratas socialistas Zohranas Mamdani trečiadienį pareiškė, kad yra pasirengęs bendradarbiauti su savo aršiu kritiku prezidentu Donaldu Trumpu pragyvenimo išlaidų klausimu.

Mero rinkimus laimėjęs Mamdani: politinėje tamsoje Niujorkas bus šviesa.

Niujorko mero rinkimų nugalėtojas demokratas socialistas Zohranas Mamdani trečiadienį pareiškė, kad yra pasirengęs bendradarbiauti su savo aršiu kritiku prezidentu Donaldu Trumpu pragyvenimo išlaidų klausimu.

1

Musulmonas amerikiečių įstatymų leidėjas, kurio greitas iškilimas iš mažai žinomo politikos naujoko iki išrinktojo mero pribloškė stebėtojus, per brifingą pajuokavo, kad „Baltieji rūmai dar nepasveikino manęs“.

„Aš ir toliau noriu pasikalbėti su prezidentu D. Trumpu apie tai, kaip mes galime kartu dirbti Niujorko gyventojų labui“, – sakė jis, siūlydamas, be kita ko, padėti „įgyvendinti jo rinkimų kampanijos pažadus dėl pragyvenimo išlaidų“.

Z. Mamdani, kaip ir D. Trumpas, pagrindine savo rinkimų kampanijos, triumfavusios prieš buvusio gubernatoriaus Andrew Cuomo platformą, tema laikė dideles pragyvenimo išlaidas, infliacijos poveikį ir augančias išlaidas maisto produktams.

„Manau, pamoka prezidentui yra ta, kad nepakanka diagnozuoti krizę dirbančiųjų klasės amerikiečių gyvenime. Reikia rasti ir šios krizės sprendimą“, – sakė jis.

Z. Mamdani priekaištavo D. Trumpui dėl jo paties rinkimų kampanijos pažadų spręsti sparčiai augančių maisto produktų kainų problemą, nors dabar šis, būdamas prezidentu, siekia  sustabdyti paramą maistu per vyriausybės uždarymą.

Laimėjęs dėl pažadų padaryti važiavimą miesto autobusais nemokamą, kontroliuoti nuomos kainas ir pasiūlyti nemokamą vaikų priežiūrą, Z. Mamdani sakė, kad „respublikonus visoje šalyje gąsdina tai, kad mes iš tikrųjų įgyvendinsime šią darbotvarkę“.

Trečiadienį Z. Mamdani pristatė penkias moteris, kurios kartu vadovaus pasirengimui perimti mero pareigas nuo sausio 1 dienos.

Tarp jų yra Lina Khan, Federalinės prekybos komisijos pirmininkė prie prezidento Joe Bideno, ir Maria Torres-Springer, kuri atsistatydino iš kadenciją baigiančio mero Erico Adamso pavaduotojos pareigų dėl jo santykių su D. Trumpu.

