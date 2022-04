Naujas karinis lygmuo: Slovakija perdavė Ukrainai oro gynybos sistemas

Vietos leidinio „TV Noviny“ teigimu, slovakų S-300 (Rusijos gamybos oro gynybos sistemos) jau atsidūrė Ukrainos teritorijoje. Skelbiama, kad slaptas sistemų gabenimas užtruko dvi dienas.

Sistema S-300 yra šiuolaikinis raketų žemė-oras kompleksas, kuris gali numušti lėktuvus arba valdomas raketas atstumu iki 250 kilometrų.

„Noriu patvirtinti, kad Slovakija suteikė Ukrainai oro gynybos sistemą S-300. Ukrainos tauta drąsiai gina savo suverenią šalį ir mus. Mūsų pareiga padėti, o ne dvejoti žūstant žmonėms dėl Rusijos agresijos“, – savo „Twitter“ paskyroje rašė Slovakijos premjeras.

Premjeras pridūrė, kad šis žingsnis nereiškia Slovakijos įsitraukimo į karą su Rusija.

„Galiu patvirtinti, kad Slovakijos Respublika padovanojo Ukrainai oro erdvės gynybos sistemą S-300, atsižvelgdama į Ukrainos pagalbos prašymą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė E. Hegeris.

„Sistemos dovanojimas nereiškia, kad Slovakijos Respublika tapo ginkluoto konflikto Ukrainoje dalimi“, – nurodė jis.

E. Hegeris pridūrė, kad Slovakijos gynybos pajėgumus „artimiausiomis dienomis sustiprins papildoma raketų sistema iš mūsų sąjungininkių“.

Praėjusį mėnesį Bratislava pareiškė, kad perduos Ukrainai rusišką raketų „žemė–oras“ sistemą, tačiau tik su sąlyga, kad gaus tinkamą pakaitalą.

E. Hegeris sakė, kad Slovakija perduoda zenitinių raketų kompleksą „Ukrainai ir jos nekaltiems piliečiams tikėdama, kad ši sistema padės išgelbėti kuo daugiau nekaltų ukrainiečių gyvybių“.

Kol kas nėra aišku, kiek S-300 vienetų buvo perduota Ukrainai, Slovakijos premjeras savo žinutėje rašo vienaskaita.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.