Naujame Rusijos vadovėlyje dėmesys ir Lietuvai – visiškai perrašė paskutinių 50 metų istoriją

Naujasis vadovėlis į Rusijos mokymo programą įtraukiamas nuo rugsėjo 1-osios.

Jame vaikai bus mokomi pačios tikriausios Kremliaus propagandos linijos: kad Ukraina yra „ultranacionalistinė valstybė“, kurioje „kitokia nuomonę yra griežtai persekiojama“, o „opozicija draudžiama“.

Savaime suprantama, vadovėlyje nutylima, kad pernai Vladimiro Putino vadovaujamas Kremlius visoje šalyje suėmė tūkstančius protestuotojų prieš karą ir daugybę valdžios kritikų bei opozicijos atstovų.

Rusijoje išleistas naujas istorijos vadovėlis

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Rusijoje išleistas naujas istorijos vadovėlis

Vadovėlyje užsimena ir apie Lietuvą

Vienoje iš vadovėlio vietų paminėta ir Lietuva, kurią vadovėlio kūrėjai įtraukė į šalių su didžiule infliacija sąrašą.

„Europos Sąjungos valstybės, JAV paliepimu pradėjusios sankcijų karą prieš Rusiją, susidūrė su energijos ir kitų svarbių resursų deficitu. Infliacija, nuo 8-ojo XX a. dešimtmečio pabaigos neviršijusi ten 1–2 proc. per metus, išaugo keleriopai (2022 m. Lietuvoje – 21 proc., Vokietijoje – 11 proc., Italijoje – 8 proc.)“ – rašoma vadovėlyje.

Tiesa, Rusija šią informaciją interpretuoja savaip, nutylėdama, kad pati Rusija Europoje sukėlė energetinę krizę, vienašališkai nutraukdama energijos šaltinių tiekimą.

Be to, reiktų pažymėti, kad 2023-ųjų liepos mėnesį infliacija Lietuvoje buvo „minusinė“ (-0,2 proc.), o metinė infliacija šiuo metu siekia 7,4 proc. Maža to, skirtingai nei po ankstesnių krizių (pvz. 2008-aisiais metinė infliacija Lietuvoje siekė 8,5 proc.), kuomet buvo fiksuojamas vidutinio atlyginimo Lietuvoje kritimas, 2023-iaisiais ir toliau matomas vidutinio uždarbio augimas

„Grožinė literatūra“

Vadovėlį parašė buvęs Rusijos Federacijos kultūros ministras Vladimiras Medinskis, baigęs „KGB agentų kalvę“ – Maskvos valstybinį tarptautinių santykių universitetą ir trumpai karo pradžioje vadovavęs taikos derybų su Ukraina grupei. Leidinio autorius teigė, kad vadovėlyje pastarųjų 50 metų istorija buvo „visiškai peržiūrėta“.

V. Medinskis gyrėsi: „Mūsų šalyje per tokį trumpą laiką dar nebuvo sukurtas joks vadovėlis“.

Vadovėlyje moksleiviai susipažins su propaganda, kuria Rusija ne vienerius metus grindžia savo užsienio ir vidaus politiką: knygoje Vakarų šalys vaizduojamos kaip piktos ir vagiančios Rusijos turtą, Jungtinės Valstijos apibūdinamos kaip „pasiryžusios kovoti iki paskutinio ukrainiečio“. Taip pat teigiama, kad Rusijos destabilizavimas yra „fiksuota Vakarų idėja“.

Apie naująjį leidinį moksleiviams netruko atsiliepti ir opozicinė rusų žiniasklaida. V. Putino nurodymu parengtas naujas istorijos vadovėlis tapo grožinės literatūros kūriniu, iš kurio buvo pašalintos datos ir statistika (ypač apie pačią Rusiją), pažymima „The Moscow Times“.

Žurnalistai pastebi ir faktinius vadovėlio neatitikimus. Pavyzdžiui, knygos autoriai pareiškė, kad įstatymas, susijęs su „užsienio agentais“, Rusijoje atsirado tik 2022-aisiais, nors iš tiesų pirmoji jo versija buvo priimta 10 metų anksčiau, pažymima „Meduza“.

Invazija į Ukrainą

2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto karą nepriklausomoje Ukrainoje. Savaime suprantama, naujajame rusų vadovėlyje perrašoma šio karo istorija.

Vadovėlyje teigiama, kad Rusijos pajėgos „jokiomis aplinkybėmis“ negriauna gyvenamųjų namų rajonų Ukrainoje, o mokinius bandoma įtikinti, kad Ukrainoje „atgimė nacizmas“. Tai tie patys melagingi lozungai, kuriuos viešai išsako karą pradėjęs V. Putinas. Civilių žudymas Ukrainoje vadovėlyje pateisinamas dėl „iki tol neregėtos NATO taktikos laikyti įkaitais civilius ir neišleisti jų iš miestų“.

Tiesa, 29 puslapių ilgio skyriuje, skirtame karui Ukrainoje, neužsimenama apie rusų patirtus nuostolius, kurie, Ukrainos skaičiavimu, siekia 250 tūkst. nukautų karių. Taip pat nutylimas ir pirminis Rusijos tikslas, kurio nepavyko pasiekti, – užimti Kyjivą per kelias dienas.

Vadovėlyje yra tokie skyriai: „JAV spaudimas Rusijai“, „(Vakarų vykdomas ) Istorijos klastojimas“, „Nacizmo prisikėlimas (Vakaruose)“, „Ukrainos neonacizmas“, „Perversmas Ukrainoje 2014“, „Krymo susigrąžinimas“, „Donbaso likimas“, „Minsko susitarimai: kas tai buvo?“, „Specialioji karinė operacija“, „Atsilaikymas prieš Vakarus“, „Nauji (Rusijos) regionai“, „Ukraina – neonacių valstybė“, „Rusija – didvyrių žemė“.