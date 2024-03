NATO: Ukrainos kare žuvo arba buvo sužeista daugiau kaip 350 000 rusų karių

Per Ukrainos atakas, be to, paskandinta ar išvesta iš rikiuotės didelė dalis rusų Juodosios jūros flotilės, kalbėjo J. Stoltenbergas. Oro kare ukrainiečiai, be kita ko, numušė svarbių aukštos kokybės Rusijos žvalgybinių lėktuvų.

Kiek, NATO vertinimu, yra žuvusių rusų karių, J. Stoltenbergas nepasakė. Praėjusių metų lapkričio pabaigoje Aljanso šaltiniai kalbėjo apie gerokai daugiau nei 100 000 žuvusiųjų – tada buvo nurodoma, kad bendri nuostoliai yra daugiau kaip 300 000 Rusijos kareivių. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų nėra galimybės. Rusija nepateikia tikslių duomenų apie nuostolius savo pusėje.