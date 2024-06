NATO sąjungininkes erzina Berlyno pasipriešinimas naujos misijos Ukrainoje pavadinimui

Per kitą viršūnių susitikimą Vašingtone NATO sąjungininkės planuoja pradėti naują Kyjivo paramos projektą, pavadintą „NATO misija Ukrainoje“. Iki šiol NATO valstybės narės karinę pagalbą koordinavo ne per pačią NATO organizaciją, o per JAV vadovaujamą Ukrainos kontaktinę grupę. NATO laikosi pozicijos, kad ji nedalyvauja Rusijos ir Ukrainos kare.

Tačiau sąjungininkės Europoje nerimauja, kad JAV koordinuojama kontaktinė grupė gali susvyruoti, jei lapkritį vyksiančius prezidento rinkimus laimėtų Donaldas Trumpas, nes abejoja jo noru šiame kare remti Ukrainą.

Vienas iš artėjančio viršūnių susitikimo tikslų – perduoti Ukrainos kontaktinės grupės įsipareigojimus pačiam Aljansui. Tačiau Berlynas atmeta siūlomą pavadinimą ir stabdo šio plano įgyvendinimą. Diplomatai sakė Vokietijos naujienų agentūrai dpa, kad beveik visos NATO sąjungininkės Berlyno atsisakymą pavadinime vartoti žodį „misija“ laiko bereikalingu.

Pranešama, kad Vokietijos vyriausybė yra susirūpinusi, jog projektą pavadinus misija, tai gali būti suprasta kaip NATO ketinimas siųsti karius į Ukrainą. Šalininkės tikina, kad Kremlius vis tiek vertintų naująjį projektą kaip prieš Rusiją nukreiptą agresiją, kad ir koks būtų pavadinimas. Pasak jų, Rusijos lyderiai bet kokiu atveju tuo pasinaudos, kad skleistų dezinformaciją. Todėl daugumai sąjungininkių vienų tik vokiečių pasipriešinimas pavadinimui yra nesuprantamas, ypač kai patį projektą Berlynas visiškai remia, sakė šaltiniai.

Vokietijos vyriausybė siūlo naująją misiją pavadinti „Pledge Assistance Coordination Training“ („Pažadėtos paramos ir mokymų koordinavimas“), arba PACT, kad būtų aišku, jog naujosios misijos tikslas yra koordinuoti karinę paramą ir Ukrainos pajėgų mokymą. Vis dėlto mažai tikėtina, kad šiam siūlymui būtų pritarta, nes šiuo klausimu kitos valstybės narės laikosi griežtos pozicijos. Dėl pavadinimo turi susitarti visos NATO narės.

Vokietijos užsienio reikalų ministerija atsisakė komentuoti ginčą, teigdama, jog negali suteikti informacijos apie konfidencialias derybas.