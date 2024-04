NATO įsteigs vadavietę vos 100 km nuo Rusijos sienos

Tai pareiškė Norvegijos gynybos ministras Bjornas Arildas Gramas, kurį cituoja Suomijos leidinys „Iltalehti“. Pasak pareigūno, naujo vadavietės centro sukūrimas leis visoms šiaurės šalims gauti narystės Aljanse privalumus.

„Tikiuosi, kad mes būsime pavaldūs vienai vadovybei ir priklausysime vienam regioniniam gynybos planui. Taigi Šiaurės šalys turės bendrą atgrasymo ir gynybos priemonę“, – pabrėžė B. A. Gramas.

Ši vadavietė bus įsikūrusi Mikkelio mieste pietų Suomijoje, kuris yra maždaug už 100 km nuo Rusijos sienos. Nauoji vadavietė bus pavaldi Jungtinių pajėgų vadavietei Norfolke (JAV). Į Mikelį bus atsiųsti mažiausiai 375 karininkai iš NATO šalių narių.

NATO karinės pratybos Norvegijoje (15 nuotr.) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) +11 NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. NATO karinės pratybos Norvegijoje

JAV valstybės departamentas: Ukraina gali tapti NATO nare tik pasibaigus karui

JAV valstybės departamento atstovas Matthew Milleris pareiškė, kad Ukraina gali įstoti į NATO tik pasibaigus Rusijos ir Ukrainos karui, tačiau „šis procesas juda į priekį“.

Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“.

Paklaustas, ar po neseniai nuskambėjusio NATO generalinio sekretoriaus Jenso Soltenbergo pareiškimo apie Ukrainos ateitį Aljanse nebuvo diskutuojama dėl Ukrainos stojimo į NATO grafiko, M. Milleris atsakė: „Grafiko patvirtinimo klausimu niekas nepasikeitė. Tai vis dar priklauso nuo karo pabaigos“.

„Mes aiškiai pasakėme, kad tai galiausiai yra procesas, kuris juda į priekį", - pridūrė pareigūnas.

Balandžio 3 d. J. Stoltenbergas pareiškė: „Visos Aljanso narės sutinka, kad Ukraina taps NATO nare. Visos Aljanso narės sutinka, kad turime ir toliau artinti Ukrainą prie narystės NATO“.

Pasak leidinio „The New York Times“, Ukraina nori gauti oficialų kvietimą stoti į NATO, tačiau to nebus Vašingtone per liepos mėnesį įvyksiantį Aljanso viršūnių susitikimą, nes JAV ir Vokietija prieštarauja derybų pradžiai.