Muskas aptiko milijonus 120-250 metų JAV piliečių: „Gal vampyrai egzistuoja?“

Pašiepiančio komentaro priežastis ‒ oficiali socialines pašalpas galinčių gauti žmonių statistika, kuri atskleidė keistus duomenis. Remiantis pateikta duomenų baze, milijonai piliečių, kurių amžius nuo 120 iki 249 metų, yra įtraukti į teorinius valstybės paramos gavėjų sąrašus. Ypatingas dėmesys buvo atkreiptas į unikalų atvejį ‒ teorinį pašalpos gavėją, kurio amžius nurodytas 360-369 metų intervale.

„Remiantis socialinės apsaugos duomenų baze, tai yra žmonių skaičius kiekviename amžiaus tarpsnyje, kai mirties laukas pažymėtas kaip NEIGIAMA! ‒ rašė E. Muskas.

„Galbūt „Saulėlydis“ yra tikras, ir čia yra daug vampyrų, gaunančių socialines pašalpas“, ‒ ironiškai situaciją komentavo E. Muskas, darydamas užuominą į populiariąją vampyrų sagą.

