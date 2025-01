Moteris patikėjo, kad Bradas Pittas siūlo jai tuoktis: išsiskyrė su milijonieriumi vyru ir neteko 833 tūkst. eurų

Sukčių, susijusių su dirbtiniu intelektu, daugėja, todėl vis daugiau žmonių tampa jų aukomis. Internetinės rinkodaros įmonės „Authority Hacker“ duomenimis, per praėjusius metus amerikiečiai dėl sukčiavimo, susijusio su dirbtiniu intelektu, prarado daugiau kaip 108 mln. JAV dolerių (apie 105,9 mln. eurų).

Pranešama, jog tai ne pirmas kartas, kai B. Pitto tapatybė naudojama internetinėms apgavystėms. Kaip rašo „The Latin Times“, Ispanijoje buvo sulaikyti penki asmenys, kurie sukčiaudami su aktoriumi susijusioje apgavystėje iš dviejų moterų išviliojo daugiau kaip 330 tūkst. JAV dolerių (apie 323,5 tūkst. eurų).

Prancūzijos televizijos BFM TV duomenimis, ši apgavystė prasidėjo dar 2023 m., kai 53 metų prancūzė, pasivadinusi Anne vardu, gavo sukčiaus žinutę per „Facebook“.

Iš pradžių sukčius prisistatė esąs B. Pitto motina. Vėliau ji gavo žinutę iš asmens, kuris prisistatė ir pačiu B. Pittu. Tuomet prasidėjo šis „romanas“.

Pasak BFM TV, sukčius paprašė Anne už jo ištekėti, todėl ji išsiskyrė su savo milijonieriumi vyru.

Pranešama, kad pirmiausiai ji išsiuntė sukčiui 9 tūkst. JAV dolerių (apie 8,8 tūkst. eurų), kai šis pasakė, kad nupirko jai dovanų.

Vėliau moteris išsiuntė dar didesnę sumą pinigų – daugiau kaip 800 tūkst. JAV dolerių (apie 780 tūkst. eurų), kurie buvo gauti kaip skyrybų išmoka.

Be to, sukčiai prašė pinigų tariamam vėžio gydymui ir siuntė dirbtinio intelekto sukurtas B. Pitto nuotraukas ir vaizdo įrašus iš ligoninės. Tokiu būdu buvo bandoma įtikinti moterį, jog jam reikalingas gydymas.

Sukčius moteriai sakė, kad negali naudotis savo pinigais dėl vykstančio skyrybų proceso su aktore Angelina Jolie.

Galiausiai 53 metų moteris suprato, kad buvo apgauta, kai pamatė B. Pitto nuotrauką su jo dabartine mergina Ines de Ramon.

Skundas buvo pateiktas 2024 m. ir nuo to laiko moteris gydėsi klinikoje dėl sunkios depresijos.

A woman in France was scammed out of €830,000 after believing she was in a relationship with Brad Pitt.



