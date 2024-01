Moteris padavė odontologą į teismą: vieno apsilankymo metu atliko daugiau nei 30 procedūrų

Gruodį moteris, kilusi iš Minesotos (JAV), Hennepino apygardos apylinkės teismui pateikė ieškinį dėl netinkamo elgesio, teigdama, kad po to, kai jos odontologas per vieną vizitą atliko daugiau nei 30 procedūrų, ji liko subjaurota. Nukentėjusioji Kathleen Wilson teigia, kad 2020 m. liepą per vieną apsilankymą daktaras Kevinas Molldremas jai sutvarkė keturis šaknų kanalus, uždėjo aštuonias karūnėles ir 20 plombų.