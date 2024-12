Mokslininkai pabandė atsakyti į amžiną klausimą: kokios moters kūno linijos yra patraukliausios?

Anksčiau, tirdami moterų patrauklumo veiksnius, mokslininkai atkreipė dėmesį į juosmens ir klubų apimčių santykį. Eksperimentai parodė, kad žmonėms gražiausia, jei jis yra 0,7. Maždaug toks pat geras rezultatas, jei juosmuo yra 70 centimetrų, o klubai – 98 centimetrai.

Šiandien evoliucinė psichologija tai aiškina sakydama, kad šis santykis suvokiamas kaip galimas sveikatos ir vaisingumo rodiklis. Tai reiškia, kad jis atrodo patrauklus priešingai lyčiai.

Mokslininkai atliko eksperimentą

Mokslininkai iš Konstanco universiteto Vokietijoje teigė, kad nors šis parametras yra susijęs su juosmens ir klubų santykiu, jis suteikia išsamesnį kūno vaizdą. Ronaldas Hübneris ir Emily Sophie Ufken atliko eksperimentus, kurių metu paprašė kelių dešimčių suaugusiųjų – tiek vyrų, tiek moterų – įvertinti siluetų patrauklumą.

Pirmuosiuose piešiniuose buvo pavaizduoti moterų kūnai, kurie iliustravo juosmens ir klubų santykį nuo 0,7 iki 1,0. Mažiausią juosmens ir klubų santykį turinčios figūros buvo suvokiamos kaip patraukliausios, ką patvirtino esami duomenys.

Be to, dauguma respondentų pirmenybę teikė iliustracijoms, kuriose vaizduojamos normalaus svorio moterys, o ne per lieknos ar turinčios antsvorio.

Po to R. Hübneris ir E. Ufken pakeitė kūno šoninių kontūrų išlinkimus, išlaikydami juosmens ir klubų santykį. Tai lėmė tai, kad formų apvalumo laipsnis ir juosmens bei klubų santykis nebesutapo, atsirado galimybė kiekvieno iš šių veiksnių įtaką vertinti atskirai.

Paaiškėjo, kad šiuo atveju žmonės patraukliausiu įvertino juosmens ir klubų idealų santykį, lygų 0,7, tik tuo atveju, jei žmogus neturėjo antsvorio.

Taip pat siluetai su vidutinio lygio išlinkimais gavo aukščiausius patrauklumo įvertinimus, nepaisant to, koks buvo juosmens ir klubų santykis.

Taigi R. Hübneris ir E. Ufken padarė išvadą, kad formų apvalumo ar išlenkimo laipsnis sužadina patrauklumą. Tačiau darbo autoriai pažymėjo, kad eksperimento dalyviai vertino tik brėžinius. Galbūt tyrimo rezultatai būtų buvę kitokie, jei būtų vertintos tikros moterys, o ne brėžiniai.