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Moksleivių protestai Prancūzijoje: neveikia beveik 400 mokyklų, sulaikyta apie 2 tūkst. žmonių

2026-10-02 11:39 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-02 11:39
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Penktadienį visoje Prancūzijoje dėl jau savaitę trunkančių moksleivių protestų buvo uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista dešimtys darbuotojų ir sulaikyta apie 2 tūkst. žmonių, pranešė pareigūnai.

Moksleivių protestai Prancūzijoje EPA
GALERIJA (15)

Penktadienį visoje Prancūzijoje dėl jau savaitę trunkančių moksleivių protestų buvo uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista dešimtys darbuotojų ir sulaikyta apie 2 tūkst. žmonių, pranešė pareigūnai.

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Praėjusią savaitę Paryžiaus regione prasidėjęs protestų judėjimas greitai išplito po visą šalį. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokuoja patekimą į savo mokyklas, neišvengta ir susirėmimų su policija.

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Moksleiviai teigia, kad jų pamokų diena pernelyg ilga, sąlygos mokyklose netinkamos, be kita ko, klasėse būna per karšta, taip pat trūksta daug darbuotojų. Vyriausybė teigia, kad moksleivių nusiskundimai yra pagrįsti, tačiau smurtas – ne.

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(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Moksleivių protestai Prancūzijoje

„Vidurinių mokyklų moksleivių judėjimą įkaitais paėmė itin smurtaujančios radikalios grupuotės“, – sakė švietimo ministras Edouard'as Geffray.

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Ministras pridūrė, kad penktadienį turėtų likti uždarytos beveik 400 iš 3,7 tūkst. šalies vidurinių mokyklų.

Daugelis vidurinių mokyklų taip pat planavo pamokas rengti nuotoliniu būdu, ypač pietiniame Marselio mieste.

Nuo protestų pradžios sužeisti mažiausiai 65 mokyklų darbuotojai, tarp jų 40 vidurinių mokyklų direktorių, televizijai BFMTV sakė E. Geffray.

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„Tėvai turi aiškiai prisiimti atsakomybę ir pasakyti savo vaikams neiti į protestus. Dabar svarbiausia užtikrinti, kad mūsų vaikų nebebūtų gatvėse, nes jiems gresia pavojus“, – pridūrė ministras.

Teisingumo ministras Geraldas Darmaninas teigė paprašęs prokurorų reikalauti, kad tėvai atsakytų už per protestus jų vaikų padarytą žalą ir „sumokėtų už remontą“.

Nuo protestų pradžios policija sulaikė apie 2 tūkst. žmonių, iš kurių 90 proc. buvo nepilnamečiai, radijui RTL sakė G. Darmaninas.

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