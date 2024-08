„Pomstos pasieniečiai sunaikino bepiločių orlaivių valdymo postą su personalu ir priešo ginklais“, – skelbiama pasieniečių pranešime.

Valstybinė pasienio tarnyba patikslino, kad dėl smūgio dronų valdymo punktui buvo likviduotas vienas rusų karys, dar du buvo sužeisti.

Paviešino ir vaizdo įrašą

Pasieniečiai taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ukrainiečių gynėjo valdomas dronas pataiko į tašką, iš kurio valdomi priešo dronai.

Be to, per ataką apgadinti:

du priešo ginklai 2A36 „Hyacinth-B“;

ginklas MT-12 „Rapira“;

šarvuotasis transporteris MT-LB.

Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 060 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 060 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų liepos 31 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 578 120 kareivių.

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 390 tankų (+9), 16 161 šarvuotosios kovos mašinos (+20), 16 086 artilerijos sistemų (+30), 1 131 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos (+1), 907 oro gynybos priemonių (+1), 363 lėktuvų (+0), 326 sraigtasparnių (+0), 12 853 dronų (+21), 2 407 sparnuotųjų raketų (+1), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 21 739 automobilių (+52), 2 697 specialiosios technikos vienetų (+1).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.