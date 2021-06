Minint Honkongo protestų metines iš kalėjimo paleista aktyvistė Chow

Socialiniuose tinkluose pasirodžius raginimams gyventojams paminėti tų nesėkmingų demonstracijų metines, į galimus minėjimus reaguoti pasirengę du tūkstančiai pareigūnų.

Nepaisant to, kad mieste per pastarąjį mėnesį užfiksuoti vos trys COVID-19 vietinio perdavimo atvejai, pareigūnai neatšaukė viešų susirinkimų draudimo dėl koronaviruso.

Pekino primestas nacionalinio saugumo įstatymas iš esmės nutildė kitokią nuomonę, ir dauguma miesto demokratijos lyderių buvo areštuoti, įkalinti arba pasitraukė į užsienį.

Šeštadienį iš kalėjimo paleista 24-erių A. Chow su žurnalistais nebendravo. Ji vilkėjo marškinėlius, ant kurių buvo užrašyta frazė „You are doing so great“ („Jums taip puikiai sekasi“).

A. Chow priklauso Honkongo aktyvistų kartai, kuri paauglystėje įsitraukė į politiką ir tapo įkvėpimu tiems, kuriuos erzina vis autoritariškesnis Pekino valdymas.

Už grotų ji praleido apie septynis mėnesius už savo vaidmenį 2019-ųjų protestuose prie miesto policijos būstinės. Toje pačioje byloje buvo nuteisti ir aktyvistai Joshua Wongas (Džošua Vongas) bei Ivanas Lamas.

2019-ųjų birželio 12-ąją tūkstančiai žmonių apsupo Honkongo įstatymų leidžiamosios tarybos pastatą bandydami sustabdyti įstatymo projekto, kuris galėjo leisti ekstradicijas į neskaidrią žemyninės Kinijos teismų sistemą, priėmimą.

Riaušių policija, bandydama išvaikyti didžiulę minią, panaudojo ašarines dujas ir gumines kulkas.

Filmuoti vaizdai iš tarptautinį finansų centrą septynis mėnesius purčiusių didžiulių, dažnai smurtinių prodemokratinių protestų sustiprino visuomenės pyktį ir pakurstė judėjimą.

Didžiulės minios rinkosi į kas savaitę rengtus protestus, kėlusius didžiausią pavojų Pekino valdymui šioje buvusioje Didžiosios Britanijos kolonijoje nuo jos perdavimo Kinijai 1997 metais.

Pekino lyderiai atmetė prodemokratinio judėjimo raginimus, protestuotojus vaizduodami kaip Kinijai esą pakenkti bandančių „užsienio jėgų“ statytinius.

Nuo to laiko Pekinas taikė plataus masto represijas, kurios nuslopino kitokią nuomonę ir radikaliai pakeitė miestą, po perdavimo Kinijai išlaikiusį tam tikras laisves ir autonomiją.

Šio susidorojimo smaigalyje yra nacionalinio saugumo įstatymas.

Pagal jį buvo sulaikyti daugiau kaip 100 žmonių, įskaitant A. Chow.

Nors A. Chow nebuvo pareikšta kaltinimų pagal šį įstatymą, dešimtys kitų honkongiečių jų jau sulaukė, pavyzdžiui, kalinamas žiniasklaidos magnatas Jimmy Lai (Džimis Lai).

Daugumos jų neleista paleisti už užstatą, o jei bus pripažinta jų kaltė, jiems gresia kalėjimo iki gyvos galvos ar švelnesnės įkalinimo bausmės.

Šiuo metu protestai Honkonge yra neteisėti, tačiau metinių minėjimo renginiai gali pritraukti teisėsaugos dėmesį.

Penktadienį buvo sulaikyti du demokratiją palaikančios grupės „Student Politicism“ aktyvistai, įtariami neteisėto susirinkimo reklamavimu.

Praėjusią savaitę pareigūnai uždraudė rengti kasmetinį minėjimą, skirtą pagerbti žuvusiuosius per 1989 metų kruviną Pekino susidorojimą su protestuotojais Tiananmenio aikštėje.

Tačiau nemažai honkongiečių birželio 4-osios vakarą vis tiek tyliai demonstravo pasipriešinimą, įjungdami mobiliųjų telefonų žibintus ir uždegdami žvakes.

„Honkongo priešai“

Vakarai teigia, kad Kinija sugriovė Honkongui taikytą modelį „Viena šalis, dvi sistemos“ – prieš perdavimą buvo pažadėta, kad miestas išsaugos pagrindines laisves ir autonomiją.

Kinijos lyderiai savo ruožtu tvirtina, kad saugumo įstatymas buvo būtinas stabilumui sugrąžinti.

A. Chow paleidimo dieną aukščiausio rango Pekino atstovas Honkonge kreipėsi į šimtus įtakingų asmenų renginyje, skirtame kitą mėnesį minėsimoms 100-osioms Kinijos Komunistų partijos įkūrimo metinėms.

Luo Huiningas piktinosi Vakarų žiniasklaidos nušvietimu, tarptautine kritika ir tais, kurie „šaukiasi vienpartinio valdymo pabaigos“, turėdamas galvoje Honkonge populiarų prodemokratinį šūkį.

„Jie yra tikrieji Honkongo klestėjimo ir stabilumo priešai“, – pareiškė pareigūnas.