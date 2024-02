Milanas skendi smoge, imamasi ribojimų

Didelis užterštumas kietosiomis dalelėmis jau kurį laiką alina daugiausiai gyventojų turinčio Italijos Lombardijos regiono gyventojus. Sekmadienį oro kokybė Milane, remiantis privačios Šveicarijos aplinkos įmonės „IQAir“ reitingu, vienu metu buvo trečia blogiausia pasaulyje. Prastesnė ji buvo tik Dakoje Bangladeše ir Čengdu Kinijoje. Ir aplinkos agentūros „Arpa“ duomenimis, savaitgalį ribiniai oro rodikliai buvo smarkiai viršyti.

Žiemą smogas keliuose Italijos didmiesčiuose yra žinoma problema. Dėl nepakankamos oro cirkuliacijos ypač paveikta yra Po lyguma šiaurėje – tai, be kita ko, lemia geografinė padėtis tarp aukštų kalnų. Be to, regione dėl didelio gyventojų tankio yra daug automobilių ir namų, teršiančių orą. Situaciją dar labiau sunkina vėjo ir lietaus stoka.

Milano valdžia atkreipė dėmesį į tai, kad siekiant sumažinti teršalų išmetimą reikėtų šildymą sumažinti iki 19 laipsnių. Be to, rekomenduojama kiek įmanoma mažiau būti lauke.