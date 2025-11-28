 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Meška vyrą užpuolė tualete: štai kaip apsigynė

2025-11-28 21:51
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 21:51

Japonijoje įvyko kraupus incidentas. Viešajame tualete meška užpuolė vyrą, skelbia „The Guardian“.

Meška užpuolė moterį prie pat namų: kaimynas aptiko ją sunkiai sužeistą (nuotr. SCANPIX)

Japonijoje įvyko kraupus incidentas. Viešajame tualete meška užpuolė vyrą, skelbia „The Guardian“.

0

69-erių vyras policijai pasakojo, kad pastebėjo lokį, jis buvo maždaug 1–1,5 metro aukščio.

Lokys užpuolė vyrą tualete

Vyras pasakoja, kad pargriuvo ant nugaros ir nuo lokio atsigynė spardydamasis kojomis, galiausiai meška pabėgo.

Vyras patyrė nedidelius sužalojimus, sužeista jo dešinė koja. Vis dėlto vyras sugebėjo nubėgti į netoliese esančią policijos nuovadą ir pranešti apie incidentą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aplinkos ministerijos duomenimis, nuo balandžio pradžios Japonijoje dėl lokių užpuolimų žuvo rekordiškai daug – 13 žmonių, o užpuolimų skaičius per tą laikotarpį siekia 197 – tai taip pat rekordas.

Ekspertai teigia, kad alkanos meškos ieškodamos maisto braunasi į gyvenamąsias ir kitas civilizuotas vietoves.

Reaguodama į tai, vyriausybė siunčia pajėgas padėti medžiotojams riboti lokių populiaciją.

Ne tik oro balionai: meška privertė uždaryti oro uostą
Ne tik oro balionai: meška privertė uždaryti oro uostą (3)

