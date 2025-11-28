Meška vyrą užpuolė tualete: štai kaip apsigynė

69-erių vyras policijai pasakojo, kad pastebėjo lokį, jis buvo maždaug 1–1,5 metro aukščio.
Lokys užpuolė vyrą tualete
Vyras pasakoja, kad pargriuvo ant nugaros ir nuo lokio atsigynė spardydamasis kojomis, galiausiai meška pabėgo.
Vyras patyrė nedidelius sužalojimus, sužeista jo dešinė koja. Vis dėlto vyras sugebėjo nubėgti į netoliese esančią policijos nuovadą ir pranešti apie incidentą.
Aplinkos ministerijos duomenimis, nuo balandžio pradžios Japonijoje dėl lokių užpuolimų žuvo rekordiškai daug – 13 žmonių, o užpuolimų skaičius per tą laikotarpį siekia 197 – tai taip pat rekordas.
Ekspertai teigia, kad alkanos meškos ieškodamos maisto braunasi į gyvenamąsias ir kitas civilizuotas vietoves.
Reaguodama į tai, vyriausybė siunčia pajėgas padėti medžiotojams riboti lokių populiaciją.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.