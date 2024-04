Žurnalistų teigimu, tyrimų centras ASK yra Taktinių raketų korporacijos dalis. Būtent ji užsiima hipergarsinių raketų „Circon“, kuriomis Rusija neseniai pradėjo atakuoti Ukrainą, gamyba.

Be to, pranešama, kad tuo pačiu metu kratos buvo atliktos ir bendrovės „Sirena-Travel“ biure. Ši bendrovė užsiima Rusijos „Leonardo“ lėktuvų bilietų rezervavimo sistema. Tyrimų centro ASK ir „Sirena-Travel“ biurai yra tame pačiame pastate.

Patyrė išpuolių prieš IT sistemas

Rusijos leidinio „Kommersant“ duomenimis, krata bendrovėje „Sirena-Travel“ susijusi su išpuoliais prieš Rusijos bilietų rezervavimo sistemos IT infrastruktūrą. Bendrovė su jomis susidūrė dar 2023 m. rudenį.

Pranešama, kad pati bendrovė esą pati pranešė Rusijos saugumo pajėgoms apie incidentus ir pateikė visus reikiamus dokumentus bei įrangą.

Tiesa, kaip pažymėjo žurnalistai, apie operatyvinių priemonių taikymo priežastis ASK tyrimų centro biure nieko nežinoma. Taip pat neaišku, ar kratos Mokslinių tyrimų centre ASK ir „Sirena-Travel“ buvo susijusios viena su kita.