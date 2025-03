Masinė Rusijos ataka: „Odesa dega“

Kol kas neaišku, kiek žmonių nukentėjo.

„Odesa dega“, – sakė A. Jermakas

„Rusijos bepiločiai lėktuvai smogia į civilinius taikinius mieste, yra nukentėjusiųjų.“

Socialiniame tinke „X“ Odesos gyventojai dalijasi vaizdais iš teroristų puolamo miesto.

‼️🇺🇦🔥Huge explosions and fires: Odessa under massive attack, up to 15 strikes



About 10 more drones are flying towards the city, local sources report.

- RVvoenkor pic.twitter.com/uDnOuHEC7A