Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Mariupolio mero patarėju Petro Andriuščenka.

Pasak patarėjo, Mariupolyje vėl nuodijami Rusijos kareiviai, dabar – arbūzais.

„Rusai sako, kad mes tam kažką pasamdėme“, – pažymėjo P. Andriuščenka.

Be to, mero patarėjo duomenimis, nuo gegužės pradžios Mariupolyje „paslaptingomis aplinkybėmis“ buvo likviduoti dar septyni Rusijos kariškiai.

„rbc.ua“ gegužės pradžioje rašė, kad Mariupolyje likviduota dešimt Rusijos kariškių. Incidentas įvyko Velykų išvakarėse.

Be to, 2023 metų spalį per savaitę Mariupolyje „paslaptingomis aplinkybėmis“ buvo nugalabyti 26 Rusijos kareiviai.