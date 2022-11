Margarita Simonian: „Va ir pas Lenkiją atsirado savo Belogrodo sritis. O kaip jūs norėjote?“

Ji parašė: „Va ir pas Lenkiją atsirado savo Belogrodo sritis. O kaip jūs norėjote?“

Tokiu jos įrašu dalinasi JAV naujienų svetainės „The daily beast" žurnalistė Julia Davis.

Head of RT Margarita Simonyan: "Now Poland has its own Belgorod region. What did you expect?" pic.twitter.com/JUyaFOKRdR