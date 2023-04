„Man labai gėda“: Vokietijos vicekancleris atsiprašė Ukrainos

Tai jis pasakė pirmadienį su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu lankydamasis Černihivo regione.

R. Habeckas pažymėjo, kad dar 2021-aisiais susitikus su V. Zelenskiu, jis perspėjo, kad yra iškilusi reali karo grėsmė.

„Tada Vokietijoje tiesiog pradėjome diskusiją, ar turėtume remti Ukrainą ginklu. Vokietija tada negalėjo arba nenorėjo to daryti. Mes pakeitėme savo poziciją, bet tai užtruko per ilgai ir buvo per vėlu. Manau, ne visi Vokietijos politikai sakytų tą patį, bet man labai gėda“, – pripažino jis.

Kaip rašo minėta naujienų agentūra, prieš karą Vokietija ne tik atsisakė tiekti savo ginklus Ukrainai, bet ir blokavo ginklų tiekimą iš kitų NATO šalių.

2022 m. sausį, kai karo scenarijus iš esmės tapo akivaizdus, Vokietija sutiko tiekti Ukrainai 5 000 karinių šalmų. Ukrainoje ir net pačioje Vokietijoje daugelis tai vertino kaip pasityčiojimą.

Net karui įsibėgėjus Vokietijai teko nemažai kritikos dėl lėto ginklų Ukrainai tiekimo ir pernelyg ilgo svarstymo.