Madride įgriuvus statomam pastatui sužeisti trys žmonės, pranešama apie dingusius darbininkus

Socialiniame tinkle „X“ pasirodžiusiame pranešime sakoma, kad ugniagesiai gelbėtojai dirba įvykio vietoje netoli Ispanijos sostinės operos „įgriuvus įvairioms grindų plokštėms“ ir kad „darbininkai praneša apie kai kurių kolegų dingimą“.
Ispanijos visuomeninio transliuotojo TVE teigimu, pastate, kuriame vyko renovacija, ugniagesiai ieško penkių dingusių žmonių.
Ugniagesiai teigia, kad įgriuvo „keli aukštai“.
Įvykio vietoje taip pat dirba policija.
Gelbėjimo tarnybų „X“ paskelbtame vaizdo įraše matyti, kad pastato fasadas uždengtas žalia brezentine danga, kurią paprastai naudoja statybininkai, renovuodami senesnius pastatus.
Madrido meras Jose Luisas Martinezas-Almeida per „X“ pranešė, kad vienas iš sužeistų darbuotojų buvo nuvežtas į ligoninę.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kad policija buvo pasitelkusi dronus. Gatvė, kurioje buvo daug greitosios pagalbos ir policijos automobilių, buvo uždaryta, o lauke susirinko dešimtys žiūrovų.
Milagros Garcia Benito, dirbanti kirpykloje priešais pastatą, AFP sakė, kad įvyko „didžiulis sprogimas, išdužo stiklai, viskas“.
„Buvo daug baltų dulkių, nieko nesimatė. Ugniagesiai ir policija greitai atvyko“, – pasakojo ji.
Madrido savivaldybės policija AFP pranešė, kad po nelaimės evakuojami kaimyniniai pastatai.
