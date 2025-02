Macrono ir Trumpo susitikime – iškalbingi prisilietimai bei apsikabinimai

Kaip rašo AP, susitikimo metu E. Macronas ir D. Trumpas nevengė liesti vienas kito fiziškai, vienas kitam glostė kojas, ilgai laikėsi už rankų, ne kartą apsikabino.

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas

Iškalbingi Trumpo ir Macrono prisilietimai

Kaip pastebi leidinys, šis spektaklis yra tapęs skiriamuoju D. Trumpo ir E. Macrono susitikimų ženklu. Nuo pat pirmojo susitikimo abu lyderiai neįprastai daug liečiasi.

Be to, per vieną spaudos konferenciją E. Macronas net keturis kartus į D. Trumpą kreipėsi kreipiniu „brangus Donaldai“.

Vienas iš įsimintinesnių momentų buvo, kai spaudos konferencijos metu E. Macronas pertraukė D. Trumpą paliesdamas jį ranka ir pataisydamas jo teiginius.

Spaudos konferencijos metu D. Trumpas pareiškė, kad Europos valstybės tik skolina Kyjivui finansinę pagalbą.

E. Macronas po šio teiginio sustabdė D. Trumpą stumtelėdamas jo ranką ir įsikišdamas.

„Ne, tiesą sakant, mes sumokėjome“, – tvirtino E. Macronas.

„Mes sumokėjome 60 proc. visos pagalbos“, – teigė jis.

Dar vienas įsimintinas momentas iš spaudos konferencijos buvo D. Trumpo reakcija į prancūzų kalbą. E. Macronui pradėjus kalbėti prancūziškai, jį D. Trumpas pertraukė uždėdamas ranką ant kojos ir pasakydamas, kad tai „gražiausia kalba“. Neapsikentęs E. Macronas paėmė D. Trumpui už rankos.

Be to visos spaudos konferencijos metu E. Macronas akivaizdžiomis veido mimikomis reagavo į D. Trumpo teiginius.

D. Trumpas ir E. Macronas turi ilgų rankų paspaudimų istoriją. 2017 m. jų rankų paspaudimas truko beveik 30 sekundžių ir atrodė gana nejaukus. Buvo matyti, kaip D. Trumpas nori atsitraukti, tačiau E. Macronas jo nepaleidžia.

Kai 2017 m. D. Trumpas lankėsi Paryžiuje E. Macronas apstulbino D. Trumpą kariniu paradu ir kruopščiai surežisuotais rankų paspaudimais. Vieną akimirką D. Trumpas išvedė E. Macroną iš pusiausvyros, nes laikėsi įsikibęs į jo ranką, net kai jie sveikinosi su žmonomis.