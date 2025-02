Macronas viešai pertraukė Trumpą ir jam paprieštaravo

Kaip rašo „The Mirror“, E. Macronas paprieštaravo D. Trumpo teiginiui apie Ukrainą.

Nepaisant to, kad spaudos konferencijoje abu lyderiai palaikė šiltą toną, juokavo ir šypsojosi, šis momentas buvo vienas tų, kurie atskleidžia, jog abu lyderiai turėjo įtemptą diskusiją.

Spaudos konferencijos metu D. Trumpas pareiškė, kad Europos valstybės tik skolina Kyjivui finansinę pagalbą.

„Kad suprastumėte, Europa skolina pinigus Ukrainai. Jie atgauna savo pinigus“, – sakė D. Trumpas.

E. Macronas po šio teiginio sustabdė D. Trumpą stumtelėdamas jo ranką ir įsikišdamas.

„Ne, tiesą sakant, mes sumokėjome“, – tvirtino E. Macronas.

„Mes sumokėjome 60 proc. visos pagalbos“, – teigė jis.

E. Macronas taip pat atsakė į D. Trumpo teiginius apie įšaldytą Rusijos turtą Europoje, kad jis naudojamas kaip užstatas už paskolas Ukrainai.

„Europoje turime 230 mlrd. dolerių įšaldyto turto, Rusijos turto. Tačiau tai nėra paskolos užstatas, nes tai nėra mūsų nuosavybė. Taigi jie yra įšaldyti“, – pareiškė E. Macronas.

D. Trumpas kalbant E. Macronui juokėsi, o vėliau atmestinai atsakė.

„Jei jūs tuo tikite, man tai tinka. Jie atgaus savo pinigus, o mes ne“, – pasakė D. Trumpas.

Macron got clichés from Trump, but nothing concrete



Macron and Trump met at the White House, exchanging jokes, holding hands, and hugging—but they failed to find common ground on Ukraine.

Macron showered Trump with compliments, calling him a "game-changer" and "dear Donald,"… pic.twitter.com/tgoYlv2gBl

REKLAMA