Macronas įvardijo, kiek laiko skyrė skambučiams Putinui: „Apie 100 valandų nuo gruodžio mėnesio“

E. Macronas pažymėjo, kad su Rusijos prezidentu jis bendravo Volodymyro Zelenskio paprašytas. Pasakodamas apie bendravimą su V. Putinu E. Macronas teigė, kad kalbėjo su juo telefonu nuo 2021-ųjų gruodžio apie 100 valandų ir žadėjo, kad palaikys kontaktą tiek, kiek reikės taikos deryboms pradėti.

Prancūzijos prezidentas penktadienį pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas padarė „istorinę ir fundamentalią klaidą“ įsiverždamas į Ukrainą ir dabar yra „izoliuotas“.

„Manau, pasakiau jam, kad jis padarė istorinę ir fundamentalią klaidą savo žmonių, savo paties ir istorijos atžvilgiu“, – duodamas interviu Prancūzijos regioninei žiniasklaidai sakė E. Macronas.

„Manau, jis izoliavo save, – pridūrė prezidentas. – Izoliuoti save yra viena, bet sugebėti iš to išeiti yra sudėtingas kelias.“

E. Macronas pakartojo, jog darant spaudimą Maskvai užbaigti šį karą Rusija neturėtų būti „pažeminta... kad tą pačią dieną, kai kautynės liausis, galėtume atverti išeities kelią diplomatinėmis priemonėmis“.

Prancūzijos lyderis taip pat sakė „neatmetąs“ galimybės aplankyti Kyjivą.

Neseniai dar vienai kadencijai perrinktas Prancūzijos prezidentas yra įsitikinęs, kad Prancūzijos vaidmuo yra būti tarpininke tarp Rusijos ir Ukrainos. Nuo karo veiksmų Ukrainoje pradžios jis palaiko reguliarų ryšį su V. Putinu. Nepaisant gerų ketinimų, nuotraukos, kuriose jis vaizduojamas skambučių metu, jau tapo interneto pašaipos objektu.

