Lukašenka uždarė sieną su Ukraina ir pareiškė: „Aš visiškai taikus žmogus“

Be to, diktatorius žada per Lietuvos sieną paleisti dar daugiau migrantų. Politologai sako, kad Lukašenkos kartu su Putinu vykdomas hibridinis karas įsibėgėja.

Baltarusijos režimas su diktatoriumi Aliaksandru Lukašenka mini Nepriklausomybės trisdešimtmetį, nors, pavyzdžiui, šalies opozicija ir išeivija šios dienos nė nepripažįsta.

Kaip jau tapo įprasta, A. Lukašenka nepraleidžia progos skleisti savo propagandos ir juodinti Vakarų. Naujausias diktatoriaus akibrokštas – Minsko neva išaiškintas teroristinių kuopų tinklas, kurį remia Lietuva ir kitos šalys.

„Tai – teroras. Šių miegančių teroristinių kuopelių tikslas – priverstinis valdžios pakeitimas atėjus dienai „iks“. Jie patys kol kas nežino, kada bus diena „iks“ – prie jos reikia atvesti mūsų liaudį, mūsų šalį. Koordinatoriai – Lietuva, Lenkija, JAV, Ukraina ir Vokietijos Federacinė Respublika“, – teigia A. Lukašenka.

Anot Vilniaus politikos analizės instituto analitiko Mariaus Laurinavičiaus, šie pareiškimai – sudedamoji A. Lukašenkos kartu su V. Putinu vykdomo hibridinio karo dalis.

„Viską, kas šiuo metu yra susiję su Baltarusija, reikia vertinti rimtai dėl vienos priežasties. Baltarusija akivaizdžiai tapo Rusijos įvairių to hibridinio karo priemonių išbandymų poligonu. Tai netgi tai, kas vyksta su migrantais dabar prie Lietuvos sienos“, – sako M. Laurinavičius.

Ir panašu, kad problema pasienyje tik didės. Neva už priešišką politiką ir sankcijas A. Lukašenka nelegaliais migrantais žada ir toliau bausti Lietuvą ir Vakarų valstybes.

„Aš sąžiningai pasakiau, kad mes nebelaikysime tų, kuriuos jūs smaugėte Afganistane, Irane, Irake. Mes tam neturime nei pinigų, nei jėgų. Tai – jūsų sankcijų rezultatas“, – priduria A. Lukašenka.

„Prie to hibridinio karo tiesiogiai jungiasi Rusija, nes pati Baltarusija neturi pajėgumų mums čia siųsti – net ir labai norėdama – 150 pabėgėlių per parą. Tai, ką sugalvos Rusija hibridiniame kare išbandyti svetimomis rankomis, čia reikia pabrėžti, kad svetimomis rankomis, Rusija gali sugalvoti išbandyti ką tik nori. Tai mes tikrai turime būti pasirengę bet kokiai provokacijai, bet kokiai krizinei situacijai“, – paaiškina M. Laurinavičius.

Be to, A. Lukašenka kaltina Vakarus ir sąmokslu prieš svarbų karinį Rusijos objektą. Esą teroristai mėgino sutrikdyti netoli Minsko esančio Rusijos karinių jūrų pajėgų ryšių centro darbą. Tačiau tai – dar ne viskas. Diktatorius paskelbė visiškai uždarantis Baltarusios – Ukrainos sieną.

„Milžiniškas kiekis ginklų patenka iš Ukrainos į Baltarusią. Dėl to pasienio pajėgoms nurodžiau visiškai uždaryti sieną su Ukraina. Pas mus galės atvykti tik sergantys žmonės ir taikūs piliečiai. Visų kitų į nelaisvę mes neimsime“, – akcentuoja diktatorius.

A. Lukašenka pareiškė, kad šiuos incidentus aptarė su Vladimiru Putinu ir neva žada su pretenzijomis kreiptis į pačią Angelą Merkel.

„Pokalbis iš jėgos pozicijų mūsų šalyje su mūsų tauta neturi perspektyvų. Taip buvo ir taip bus visada. Ir jie užsienyje turi į tai įsiklausyti. Turite mane suprasti – aš ne koks didis herojus, vienišius, einantis su jumis, kad pakariaučiau. Aš visiškai taikus žmogus“, – taip apie save mano neteisėtas Baltarusijos prezidentas.

Ukraina pareiškė, kad iš Minsko dar negavo oficialios notos dėl sienos uždarymo ir tikina, kad nesikiša ir nesikiš į kaimynės vidaus politiką. Savo ruožtu Vašingtonas sako, kad vakarykščiai A. Lukašenkos pareiškimai – mėginimas nukreipti dėmesį nuo šalyje besitęsiančių represijų prieš režimui nepaklūstančius baltarusius.