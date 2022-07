Luizas Inacio Lula da Silva sako dirbsiantis tik 1 kadenciją, jei bus išrinktas brazilų prezidentu

„Nesiruošiu būti respublikos prezidentu, kuris galvoja apie savo perrinkimą, – sakė jis interviu radijui „Metropole“ šiaurės rytinėje Baijos valstijoje. – Būsiu prezidentas, kuris ketverius metus galvos, kaip valdyti šią šalį ir palikti ją puikiai atrodančią.“

76-erių L. I. L. da Silva sakė, kad pergalės atveju turės „ketverius metus, per kuriuos noriu skirti kiekvieną minutę, kad pamatytume, ar per ketverius metus galime nuveikti daugiau nei aš padariau per aštuonerius“.

„Svajoju, kad 2026 metų gruodžio 31 dieną, kai perduosime įgaliojimus kitam [prezidentui], ši šalis bus klestinti ir auganti“, – pridūrė jis.

Kairuolis L. I. L. da Silva Brazilijos prezidento poste dirbo dvi kadencijas nuo 2003 iki 2010 metų.

Visose visuomenės apklausose jis pirmauja prieš kraštutinių dešiniųjų lyderį Jairą Bolsonaro (Žairą Bolsonaru). Kai kurios apklausos rodo, kad L. I. L. da Silva gali laimėti jau pirmajame ture, ir antrojo rato, kuriame susirungtų du daugiausiai balsų surinkę kandidatai, nė neprireiks.

J. Bolsonaro dažnai sako, kad rinkėjų apklausos yra neteisingos ir gerokai nuvertina jo tikrąjį palaikymą.

2018 metais per rinkimų kampaniją J. Bolsonaro taip pat užsiminė, kad dirbs tik vieną kadenciją, ir teigė nepritariantis perrinkimui.