Per lėktuvų pakilimo taką Japonijos Jamagatos oro uoste lėkė štai gauruotas keleivis – be paso ir bilieto. Labai energingas meškinas be jokių skrupulų lenktyniavo su oro uosto automobiliu ir nesėkmingai bandė pralįsti pro šį užtvarą.

Meškos viešnagė oro uoste keleiviams baigėsi beveik šešių valandų skrydžių vėlavimais ir dešimtimi atšauktų reisų.

Tuo metu Kalifornijoje vaizdai – it iš animacinio filmuko. Pareigūnas nufilmavo, kaip meška naktį vaikštinėja kartu su kojotu. Gamtoje toks scenarijus reiškia viena – kojotas seka mešką, nes rudoji puikiai susiranda maisto, tad atlieka ir kojotui. O meškai toks palydovas, panašu, nė motais.

Savotišką „bendradarbiavimą“ surengė ir du rudieji meškinai Didžiosios Britanijos zoologijos sode. Jiems pavyko ištrūkti iš voljero ir patekti į pagalbines patalpas. Ten gyvūnai ištuštino savaitės medaus atsargas, po deserto ramiai grįžo į savo aptvarą ir užmigo.

