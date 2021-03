Lietuvis „tėvas Alas“: 8-metis pasakojo, kad girdėjo, kaip jį prievartaujantis lotyniškai meldžiasi

Ieškinyje teigiama, kad tuomet 8-metis Kelley vyskupijos katalikų mokyklos antrokas patyrė seksualinį smurtą lankydamasis „dvasinio formavimo“ pamokoje pas kunigą Aloyzą „Tėvą Alą“ Volskį, rašoma bishop-accountability.org.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas šeštadienį paskelbė, kad arkivyskupiją pasiekė informacija apie tai, jog A. Volskis 2010 m. galimai išžagino vaistais nuslopintą 8-metį.

„Prievartaudamas meldėsi lotyniškai“

Būdamas mokytojų kambaryje, kunigas pastebėjo, kad berniukas atrodo peršalęs, ir pasiūlė dvi mėlynas tabletes, sakydamas, kad tai yra vaistai; prarijęs juos, jis „pateko į pusiau sąmoningą būseną“.

Rašoma, kad vaikas negalėjo judėti, tačiau suvokė, kas vyksta aplinkoje. Pasak paauglio, kunigas jį prievartavo ir priekabiavo prie jo mokytojų kambaryje. Jis tvirtina, kad girdėjo, kaip A. Volskis „dejuoja ir šnibžda maldas ar giesmes lotynų kalba prievartavimo metu“. Pasak advokatų, po išprievartavimo berniuko apatiniuose buvo kraujo žymių.

Vaikas savo mamai pasakė, kad „daugiau nenori jokių pamokų su kunigu“, netrukus tapo uždaras, nustojo daręs namų darbus, atsisakydavo eiti į mokyklą.

Advokatų teigimu, A. Volskis toliau tęsė darbą mokykloje iki pat 2011-ųjų, kol nebuvo apkaltintas dėl išpuolio prieš kitą parapijietį.

„Tada kaltinamieji priglaudė (kunigą) bažnyčios klebonijoje... nuslėpė tikrąją jo buvimo vietą nuo bendruomenės ir palengvino pabėgimą iš šalies“, – ieškinyje rašė advokatai.

Teismo ieškinyje rašoma, kad mokinys ilgainiui išgyveno „traumą, nerimą, psichozę ir depresiją“. Katalikų mokyklos lankymas jam tik pagilino sveikatos problemas, vėliau teko ne vienerius metus gydytis psichologinę traumą. Vaikas pradėjo nerimauti, ar prievarta prieš jį „pavertė jį gėjumi“.

Vaikas neatskleidė kunigo prievartos atvejo artimiesiems iki pat 2017-2018 metų, nes, jo teigimu, A. Volskis grasino susidoroti su jo šeima, jeigu kam nors pasakys. Šeimos nariai apie incidentą Kelley vyskupiją ir Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios atstovus prieš trejus metus.

JAV negalėjo prisistatyti dvasininku dėl įtarimų priekabiavimu

Ieškinyje arkivyskupija ir bažnyčios pareigūnai kaltinami aplaidumu, „tyčiniu abejingumu“ tariamam kunigo elgesiui, taip pat Elliott-Larsen pilietinių teisių įstatymo pažeidimu, nes jaunimui trūko „vienodo naudojimosi prekėmis, paslaugomis, patogumais, privilegijomis, pranašumais, ar siūlomu apgyvendinimu“.

Be to, ieškinyje teigiama, kad kunigas buvo perkeltas į Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią iš kitos parapijos po to, kai ten sulaukta kaltinimų dėl seksualinių nusikaltimų su kitu parapijiečiu.

Arkivyskupijos atstovas Nedas McGrathas „The Detroit News“ tvirtino, kad arkivyskupija negavo ir netyrė jokių skundų dėl kunigo piktnaudžiavimo iki 2011 m. Tuomet moteris pasiskundė, kad A. Volskis seksualiai priekabiavo. „Moters skundas buvo perduotas Lapeerio apygardos valdžios institucijoms, kurios tyrė ir nusprendė bylos nebetęsti. Mes atlikome savo tyrimą ir per kelias dienas jam paskyrėme ribotą tarnybą“, – sakė jis, turėdamas omenyje, kad kunigas negalėjo prisistatyti dvasininku.

2013-aisiais kunigas A. Volskis grįžo į Lietuvą.