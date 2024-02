Lenkijos ir Ukrainos sienos blokada stiprėja, ūkininkų protestas pratęsiamas iki balandžio

Pažymima, kad ūkininkai blokavo geležinkelį, be to, iš prekinio vagono ant bėgių išbarstė grūdus.

Lenkijos ūkininkai paskelbė, kad nuo vasario 20 dieną surengs visišką sienos su Ukraina blokadą. Jie pažymėjo, kad bus blokuojami ne tik sienos perėjimo punktai, bet ir komunikacijų mazgai, privažiavimai prie geležinkelio perkrovimo stočių ir jūrų uostų.

Ukrainos ir Lenkijos sienos blokada

Ukrainos portalas „UNIAN“ anksčiau rašė, kad Lenkijos ūkininkai vasario pradžioje atnaujino sienos su Ukraina blokadą ir paskelbė blokuojantys visus kontrolės punktus.

Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras Czeslawas Sekerskis suplanuotos visiškos sienos su Ukraina blokados išvakarėse laišku kreipėsi į Lenkijos ūkininkus. Jis pažymėjo, kad visiškai uždarius sieną gali būti sustabdytas lenkiškų prekių eksportas į Ukrainą ir dėl to gali būti prarasta daug darbo vietų.

REKLAMA

REKLAMA

Ukrainos užsienio reikalų ministerija ragina Lenkijos valdžios institucijas atblokuoti sieną, nes Lenkijos ūkininkų ir vežėjų blokada yra nepateisinama. Diplomatai pažymėjo, kad sausumos sienos išlieka svarbios Rusijos agresijos akivaizdoje.

REKLAMA

Protestuos iki balandžio

Lenkijos naujienų agentūra PAP antradienį rašo, kad ūkininkai nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio blokavo eismą tarp Lenkijos ir Ukrainos, protestuodami prieš pernelyg didelį ukrainietiškų prekių importą, taip pat prieš ES priimtą Žaliąjį kursą – planą, kuriuo siekiama, kad Europos ekonomika ir ūkininkavimas taptų palankesni klimatui, ir reikalaudami valstybės subsidijų savo pasėliams.

Pietrytinės Pakarpatės vaivadijos, kuri ribojasi su Ukraina, ūkininkų organizacijos vadovas Romanas Kondrowas antradienį privačiam transliuotojui RMF FM sakė, kad protestas pasienyje bus pratęstas vienu mėnesiu.

REKLAMA

REKLAMA

Jis teigė: „Mes stipriname protestą. Šiandien ketinu pateikti (prašymą – PAP) dėl pratęsimo vienu mėnesiu. Jis truks iki balandžio mėnesio“.

Jo teigimu, ūkininkai pakaitomis dirbs laukuose ir blokuos sienos perėjimo punktus.

Pasak R. Kondrowo, jie jaučiasi apgauti Lenkijos vyriausybės, nes jų reikalavimai nebuvo patenkinti.

„Maniau, kad ankstesnė vyriausybė blefavo... Mes, ūkininkai, balsavome už poną Tuską, – sakė jis, turėdamas omenyje dabartinį ministrą pirmininką Donaldą Tuską. – Tikėjomės realaus bendradarbiavimo su juo, o ne vien pažadų“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jis taip pat kreipėsi į ministrą pirmininką su prašymu atvykti į Medykos pasienio punktą.

Toliau kalbėdamas apie reikalavimus, jis sakė, kad dėl ukrainietiškų prekių antplūdžio smarkiai smuko Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų kainos.

„Mes atidarėme solidarumo koridorių, o visas pardavimo rinkas užėmė Ukraina, – sakė jis. – Šiandien mes neturime kur parduoti savo kviečių, kukurūzų ir kitų produktų“.

Solidarumo koridorius – tai be muitų per ES valstybes nares gabenama Ukrainos produkcija, skirta eksportuoti į trečiąsias šalis, pagal ES planą, parengtą siekiant padėti karo nuniokotai šaliai parduoti savo žemės ūkio produktus po to, kai Rusija užblokavo Juodosios jūros maršrutą.

REKLAMA

Jis pridūrė, kad, jo nuomone, ūkininkai neteisingai kaltinami: „Mus užplūdo kviečiai iš Ukrainos. Žmonės sako, kad mes esame prieš Ukrainą, nors būtent mes, ūkininkai iš Pakarpatės ir visos Lenkijos, pirmieji ištiesėme draugišką ranką savo broliams Ukrainoje. O dabar jie mus skriaudžia“.

„Ūkininkas yra užsispyręs žmogus ir nepasiduos“, – pridūrė jis.