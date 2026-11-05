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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos greitkelyje Vokietijos kariuomenės sunkvežimiai patyrė avariją

2026-11-05 15:22 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-05 15:22
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Trečiadienį greitkelyje Lenkijos Žemutinės Silezijos vaivadijoje įvyko eismo įvykis, kuriame dalyvavo du Vokietijos ginkluotųjų pajėgų kariniai sunkvežimiai, į ligoninę nuvežti trys nesunkiai sužeisti vokiečių kariai, pranešė Lenkijos karo policija (ZW).

Pabradės poligone – brigados „Lietuva“ pratybos (nuotr. stop kadras)

Trečiadienį greitkelyje Lenkijos Žemutinės Silezijos vaivadijoje įvyko eismo įvykis, kuriame dalyvavo du Vokietijos ginkluotųjų pajėgų kariniai sunkvežimiai, į ligoninę nuvežti trys nesunkiai sužeisti vokiečių kariai, pranešė Lenkijos karo policija (ZW).

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Avarija įvyko greitkelyje A4 netoli Kostomlotų kaimo. Nustatyta, kad incidentas įvyko dėl to, jog judėjusios transporto priemonės nesilaikė saugaus atstumo. Į ligoninę nugabenti trys Vokietijos kariai, patyrę nesunkių sužalojimų, kurie nekelia grėsmės jų gyvybei ar sveikatai. ZW nurodė, kad vairuotojai buvo blaivūs.

„Norėtume pabrėžti, kad Lenkija buvo tranzito šalis. Pagal išduotą tranzito leidimą vilkstinei nebuvo reikalinga Lenkijos ginkluotųjų pajėgų palyda“, – pridūrė karo policija.

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