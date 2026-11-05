Lenkijos greitkelyje Vokietijos kariuomenės sunkvežimiai patyrė avariją

Avarija įvyko greitkelyje A4 netoli Kostomlotų kaimo. Nustatyta, kad incidentas įvyko dėl to, jog judėjusios transporto priemonės nesilaikė saugaus atstumo. Į ligoninę nugabenti trys Vokietijos kariai, patyrę nesunkių sužalojimų, kurie nekelia grėsmės jų gyvybei ar sveikatai. ZW nurodė, kad vairuotojai buvo blaivūs.
„Norėtume pabrėžti, kad Lenkija buvo tranzito šalis. Pagal išduotą tranzito leidimą vilkstinei nebuvo reikalinga Lenkijos ginkluotųjų pajėgų palyda“, – pridūrė karo policija.
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