Lenkijoje sergamumas COVID-19 muša rekordus, o Iranas skelbia apie ketvirtą koronaviruso bangą

Prie Lenkijos ligoninių nusidriekusios greitųjų pagalbos automobilių eilės. Šiandien užfiksuoti 20 000 naujų COVID atvejų, palyginti nedaug su trečiadienį sumuštu rekordu kai nauji paros susirgimai perkopė 35 000. Visgi, šalies sveikatos apsaugos ministras sako, kad nėra jokių ženklų, kad padėtis gerėtų.

„Ligonines užgriuvus sergančiųjų bangai, padėtis jose labai sudėtinga. Kai kurių regionų ligoninės perpildytos ir mes turime perkelti pacientus“, – sako Sveikatos apsaugos ministras Damn Niedzielski.

Šalies medikai sako, kad tarp budėjimo pamainų vos spėja nusnausti. Anot šalies žiniasklaidos, kad išlaikytų darbo apsukas kai kurie medikai jau patys sau stato lašelines ir naudoja deguonį. Rekordus Lenkijoje muša ne tik nauji susirgimai bet ir mirtys. Vien ketvirtadienį koronavirusas pasiglemžė beveik 1000 gyvybių vos per parą. Dar pusaštunto šimto žmonių mirė penktadienį.

„Išties, teiginys, kad mes kare, yra visiškai adekvatus“, – sakė Lodzės ligoninės gydytojas Waldemar Machala.

Nors užimta 75 procentai COVID-19 pacientams skirtų lovų, ir stabdomos, kai kurios planinės operacijos, prezidentas Andrzejus Duda sako, kad šalis situaciją kontroliuoja ir lenkus ragina žūtbūt skiepytis, Šiuo metu, bent vieną skiepo dozę gavo 15,5 proc. šalies gyventojų, kiek mažiau nei Lietuvoje.

Irane – 10 dienų griežtas karantinas

O Iranas skelbia apie griežtą dešimties dienų visuotinį karantiną, skirtą pažaboti šalyje kylančią jau ketvirtą viruso bangą. Šią savaitę kasdien vidutiniškai nustatoma po 20 000 naujų atvejų. Pasak medikų, didžioji dalis susirgimų – britiškos atmainos.

„Draudėme skrydžius į Britaniją ir sakėme būti atsargiems dėl skrydžių į Europą, tačiau nežinojome, kad ir kitur padėtis bloga. Britiškoji atmaina į šalį pateko per sieną su Iraku“, – sakė Irano prezidentas Hassan Rouhani.

Net per kitą savaitę prasidedantį ramadaną iraniečiams dabar buvo draudžiama būriuotis. Uždarytos parduotuvės, mokyklos ir pasilinksminimų vietos. Be to, šalis sunkiai stumiasi su vakcinavimo programa. 83 milijonus gyventojų turintis Iranas tėra gavęs 400 000 iš 2 mln. rusų žadėtų Sputnik vakcinos dozių. Dar 750 000 dozių Iranas gavo iš Indijos ir Kinijos gamintojų. Taigi vakcinų vos užtenka medikams.

Skiepus dalija net beisbolo varžybų metu

O Jungtinėse Valstijose skiepai dalijami net beisbolo varžybų metu. Štai Teksase, pertraukos metu žmonės gali ne tik apsirūpinti užkandžiais, bet ir gauti apsaugą nuo koronaviruso: „Johnson and Johnson“ vakciną, kuriai užtenka vienos skiepo dozės.

„Tai parodo kokie skiepai prieinami ir kad žmonės į tai žiūri rimtai. Tai nuostabu, aš vis tiek čia būčiau atėjęs, o dabar ir skiepą gausiu“, – sakė beisbolo gerbėjas.

Skiepai sporto varžybų metu puikiai parodo toliau didėjantį amerikiečių vakcinavimo tempą. Bent vieną skiepo dozę čia jau gavo kas trečias, o abu kartus pasiskiepijo kas penktas amerikietis.