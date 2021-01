Lenkijoje – daugiau kaip 5,8 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, Estijoje – 405

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 6 144 naujus užsikrėtimo koronavirusu atvejus ir 336 mirusius pacientus.

Sveikatos apsaugos ministerijos naujausi duomenys rodo, kad nuo pandemijos pradžios šalyje iš viso patvirtinti 1 508 674 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 37 082 užsikrėtusieji mirė.

Ministerija penktadienį ryte informavo, kad šalies ligoninėse šiuo metu gydomi 13 654 COVID-19 pacientai, iš kurių 1 409 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Iki šiol Lenkijoje persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 1 264 574 žmonės, iš jų 7 222 – per pastarąją parą, nurodė ministerija.

Iki šeštadienio ryto šalyje bent vieną vakcinos dozę iš reikiamų dviejų gavo 1 141 081 žmogus, iš jų 40 763 – per pastarąją parą.

Estijoje – 405 nauji COVID-19 atvejai, du pacientai mirė

Estijoje per praėjusią parą atlikus 4 558 testus nustatyti 405 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, taip pat mirė du anksčiau užsikrėtę pacientai, šeštadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 691 naują COVID-19 atvejį ir trijų pacientų mirtį.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 531,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Šeštadienį ryte šalies ligoninėse buvo gydomi 404 COVID-19 pacientai, iš jų 42 – intensyviosios terapijos skyriuose. Dirbtinis plaučių ventiliavimas buvo reikalingas 23 ligoniams.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje koronavirusinė infekcija nustatyta 43 747 žmonėms, iš jų 411 mirė, 33 589 pasveiko.

Šalyje nuo pandeminio koronaviruso paskiepyta 37 230 žmonių, iš jų 9 597 gavo abi vakcinos dozes.

Latvijoje – 785 nauji COVID-19 atvejai

Latvijoje per pastarąją parą atlikus 9 960 testų nustatytas 931 naujas koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejis, be to, mirė dar 14 anksčiau užsikrėtusių žmonių, šeštadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Penktadienį buvo skelbta apie 931 naują COVID-19 atvejį ir 10 mirusių pacientų.

Per pastarąją parą buvo hospitalizuota 114 COVID-19 pacientų, įskaitant du žmones, perkeltus į kitas gydymo įstaigas. Bendras ligoninėse gydomų koronavirusu užsikrėtusių pacientų skaičius sumažėjo iki 1 032 – 26 mažiau negu ankstesnę dieną, nurodė Nacionalinė sveikatos apsaugos tarnyba..

Tarp hospitalizuotų COVID-19 pacientų 114 žmonių būklė sunki. Šis skaičius yra didžiausias šalyje nuo pandemijos pradžios.

Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtinti iš viso 65 708 COVID-19 atvejai ir mirė 1 180 koronavirusu užsikrėtusių žmonių.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Latvijoje kiek siekia 556,2 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Per pastarąją parą vakcinos nuo COVID-19 pirmoji dozė buvo suleista 52 žmonėms, dar 909 žmonės gavo antrąją dozę, rodo Nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybos duomenys.

Per visą skiepijimo laikotarpį nuo gruodžio pabaigos vakcinos nuo COVID-19 vieną dozę gavo 17 073, o dvi – 6 018 žmonių.