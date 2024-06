Lenkija griežtina tvarką pabėgėliams iš Ukrainos: naikina išmokas, galvoja, kaip panaikinti laikinus leidimus gyventi

Įstatymo pakeitimais Ukrainos pabėgėlių laikinos apsaugos terminas pratęsiamas nuo 2024 m. birželio 30 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Tokiu būdu ukrainiečiai ir toliau galės naudotis medicinos paslaugomis, šeimos ir socialinėmis išmokomis.

Pakeitime taip pat nurodoma, kad nuo liepos 1 d. finansinė parama lenkams, priėmusiems ukrainiečių pabėgėlius, bus galima tik pagal susitarimą su vietos valdžios institucijomis.

Tačiau įstatymas numato, kad Lenkijoje bus panaikinta vienkartinė 300 zlotų (69 eurų) dydžio socialinė parama pabėgėliams iš Ukrainos. Be to, planuojama nustatyti konkrečius pagrindus, kuriais remiantis būtų galima panaikinti leidimą ukrainiečiams laikinai gyventi Lenkijoje.

Išmokos vaikams

Pakeitimuose taip pat numatoma, kad išlaikymo pabėgėlių vaikams skyrimas ir mokėjimas priklausys nuo to, ar vaikai mokosi Lenkijos švietimo įstaigoje. Kalbama apie 800 zlotų (185 eurų) dydžio paramą, o pagal programą „Gera pradžia“ – 300 zlotų (69 eurų) išmoką, kurią moksleivių tėvai gauna kartą per metus mokyklinėms prekėms įsigyti ir pasirengti naujiems mokslo metams.

Be to, naujajame įstatyme apibrėžiamas maksimalus 36 mėnesių laikotarpis, per kurį ukrainiečių moksleiviai gali dalyvauti papildomose nemokamose lenkų kalbos pamokose. Sprendimas bus taikomas mokiniams, kurie pradėjo lankyti pamokas 2022–2023 ir 2023–2024 mokslo metais.

Naujosios taisyklės dėl išmokų ukrainiečių vaikams, kurie lanko lenkišką mokyklą ar darželį, įsigalios nuo išmokų laikotarpio, prasidedančio 2025 m. birželio 1 d., ir nuo 2025–2026 mokslo metų.

Savo ruožtu, norėdami gauti PESEL numerį, ukrainiečių pabėgėliai turės parodyti kelionės dokumentą, o prašymą dėl PESEL su UKR statusu reikės pateikti „iš karto po atvykimo“ į Lenkiją.