  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija bendradarbiaus su orlaivių „Embraer“ gamintoja

2025-12-04 18:07 / šaltinis: ELTA
2025-12-04 18:07

Siekdama plėsti orlaivių techninės priežiūros ir gamybos veiklą šalyje, Lenkijos valstybinė ginklų grupė (PGZ) pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Brazilijos aviacijos milžine „Embraer“, rašo naujienų portalas „TVP World“.

(nuotr. SCANPIX)

Siekdama plėsti orlaivių techninės priežiūros ir gamybos veiklą šalyje, Lenkijos valstybinė ginklų grupė (PGZ) pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Brazilijos aviacijos milžine „Embraer“, rašo naujienų portalas „TVP World“.

0

Penkios PGZ dukterinės įmonės, veikiančios aviacijos srityje, pasirašė sutartis per „Embraer“ atstovų vizitą Varšuvoje. Jo metu Brazilijos bendrovė pristatė savo karinį transporto orlaivių KC-390 ir lengvųjų atakų lėktuvą A-29 „Super Tucano“.

PGZ teigimu, šie dokumentai sudaro pagrindą ilgalaikiam bendradarbiavimui aviacijos ir gynybos sektoriuose. 

Pasirašytos sutartys apima technologijų perdavimą, metalinių ir kompozicinių lėktuvų dalių gamybą bei galimą bendradarbiavimą komponentų gamybos ir mokymo srityse. 

PGZ dukterinės įmonės taip pat išnagrinės orlaivių „Embraer“, įskaitant transporto lėktuvą KC-390, techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo galimybes.

Šį orlaivį jau eksploatuoja Vengrija, jį netrukus pradės eksploatuoti ir kelių kitų Europos šalių oro pajėgos.

