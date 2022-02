Legendiniai Ukrainos salos gelbėtojai gali būti gyvi: Rusijos pajėgos juos paėmė įkaitais

Pažymima, kad jūreiviai dukart atmušė rusų atakas, tačiau dėl sugadintos karinės infrastruktūros nebegalėjo atlaikyti salos puolimo.

Vasario 26 d. ukrainiečiai taip pat išsiuntė civilių laivą „Safyr“ prie Gyvačių salos, siekiant evakuoti sužeistuosius ar žuvusius, mat su sala nutrūko ryšys. Pažymima, kad buvo sulaikytas ir šis laivas, nepaisant to, kad tai buvo civiliai, neatliekantys jokios karinės misijos. Ukraina reikalauja nedelsiant paleisti neteisėtai sulaikytus asmenis.

Ukrainos kariuomenės atstovų teigimu, saloje buvo visiškai sunaikinta infrastruktūra, įskaitant švyturį, ryšio antenas, o padėti kariams neleido intensyvus Rusijos karo laivų ir aviacijos apšaudymas.

Laikraščio „Kyiv Independent“ žurnalistas Illia Ponomarenko taip pat paskelbė, kad salos gyventojai yra gyvi, tik paimti įkaitais.

„Oficialu – Gyvačių salos gelbėtojai yra gyvi, patvirtino Karinis laivynas. Jie paimti Rusijos įkaitais“, – „Twitter“ rašė I. Ponomarenko.

