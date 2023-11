Lavrovas pareikalavo „palikti jį ramybėje“: po delegatų akibrokšto pats pasišalino iš salės

Tiesa, savo kalbą S. Lavrovas trumpam nutraukė ir išreiškė nepasitenkinimą.

„Ar galite mane palikti ramybėje? Ačiū“, – tiesioginėje transliacijoje buvo girdimas Rusijos ministro pareiškimas.

During his speech at the OSCE meeting, Russian Foreign Minister Lavrov asked to 'leave him alone". In turn, a number of ministers during his speech decided to leave the hall so they didn't have to listen to Lavrov any further.



He accused NATO and the European Union states of… pic.twitter.com/sEcGzYvknk