Latvijos valdžia ES pinigais remia ilgamečius Kremliaus draugus, schemoje – ir lietuvis: žiniasklaida

Šią informaciją išsiaiškino ir paviešino tyrimą atlikęs leidinys „The Insider“. Leidinio teigimu, Rusijos kariuomenę aprūpinantys I. Machmudovas ir A. Bokarevas įmones Rygoje kontroliuoja ir asmeniškai, ir per atstovus.

Šie oligarchai, kaip teigia „The Insider“, – ilgamečiai Kremliaus draugai. Per savo valdomas įmones jie tapo vienu didžiausių Rusijos vyriausybės rangovų. Oligarchai taip pat yra Rusijos gynybos ministerijos tiekėjai. Vienas iš jų verslo partnerių Kalašnikovo ginklų koncerne buvo Aleksejus Krivoručka – dabartinis Rusijos gynybos viceministras.

Nors A. Bokarevas ir I. Machmudovas pasitraukė iš Kalašnikovo koncerno, bet toliau tiekė dyzelinius variklius Rusijos karo laivams per gamyklą Kolomnoje, Rusijos Federacijoje.

REKLAMA

Be to, minėtieji oligarchai figūravo keliose baudžiamosiose bylose kaip verslininkai, per kuriuos buvo plaunami nusikaltėlių pinigai.

„The Insider“ išsiaiškino, kad I. Machmudovas ir A. Bokarevas kontroliuoja didžiąją dalį Rygos elektromechanikos gamyklos (RER) akcijų. Ši gamykla gamina elektros įrangą traukiniams, metro vagonams ir miesto viešajam transportui. Latvijos komercinio registro duomenimis, 2021 m. 36 proc. įmonės akcijų kontroliavo Rusijos juridinis asmuo „TransComponent Holding“, LLC.

REKLAMA

Kaip atsekė „The Insider“, I. Machmudovas ir A. Bokarevas per juridinių asmenų grandinę („Violan LLC“ ir „Elarium LLC“) valdo po 20 proc. „TransComponent Holding“ akcijų. Likusios akcijos priklauso jų partneriams, kurie yra mažiau žinomi plačiajai visuomenei.

Tačiau didžiąją RER akcijų dalį (46 proc.) valdė Maskvoje įsikūrusi įmonė „Krona Grup“. Kaip išsiaiškino „The Insider“, už jos taip pat stovi A. Bokarevas ir I. Machmudovas.

REKLAMA

UAB „Krona Grup“ naudos gavėjų per Kipro ofšorines įmones sąraše nuo 2020 metų yra Rusijos pilietis Igoris Lozovojus ir Lietuvos pilietis Sergejus Grečukas.

Tačiau tuomet 80 proc. „Krona Grup“ akcijų įsigijo įmonė „TransComponent Holding“. Po to ji konsolidavo RER nuosavybę. Kaip išsiaiškino „The Insider“, A. Bokarevas ir I. Makhmudovas „nusipirko“ kompaniją iš savęs: metų metus jie kontroliavo ją per savo atstovus.

REKLAMA

REKLAMA

Minėtas Lietuvos pilietis S. Grečukas yra buvęs A. Bokarevo ir I. Machmudovo „Transmashholding“ atstovybės Lietuvoje vadovas. „The Insider“ teigimu, su Rusijos gynybos ministerija glaudžiai susijusiems kriminaliniams oligarchams priklausantis holdingas įvairiais laikotarpiais Lietuvai tiekė traukinių dalis.

Rusijos oligarchų kontroliuojama Latvijos įmonė RER veikia visoje Europoje. Pavyzdžiui, gegužę RER Čekijoje pristatė naują elektros variklį troleibusams ir elektriniams autobusams.

REKLAMA

Be to, RER gauna finansavimą iš Europos Sąjungos. Bendrovė ES verslo paramos fondų lėšas įsisavina per Latvijos investicijų ir plėtros agentūrą bei Ekonomikos ministeriją. Šiuo metu Europos regioninės plėtros fondas remia projektą, pagal kurį Europos mokesčių mokėtojų sąskaita Rusijos oligarchams skirta 527 tūkst. eurų.

Nepaisant Kovos su korupcija fondo ir asmeniškai Aleksejaus Navalno kreipimųsi, Europos Sąjunga A. Bokarevui ir I. Makhmudovui sankcijų dar nepritaikė. Kol kas jie yra tik Jungtinės Karalystės sankcijų sąraše.