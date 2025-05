Latvijos užsienio reikalų ministrė pareikalavo atimti iš rusų Šengeno vizas

„Latvija ragina ES šalis sustabdyti vizų išdavimą Rusijos piliečiams, remiantis saugumo sumetimais“, – rašė užsienio reikalų ministrė savo „X“ paskyroje.

Ji pažymėjo, kad praėjusiais metais rusams išduotų Šengeno vizų skaičius, palyginti su 2023 m., išaugo 25 %.

Latvia calls on the EU countries to halt visa issuance for Russian citizens, citing security concerns.



“The number of Schengen visas issued to Russian passport holders in 2024 has increased by 25 % compared to ‘23 figures”. https://t.co/yhn8fl6VPa

