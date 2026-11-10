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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijoje taip pat skelbtas oro pavojaus perspėjimas

Papildyta 1:17
2026-11-10 23:37 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
2026-11-10 23:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Latvijoje antradienio vakarą taip pat paskelbtas oro pavojaus perspėjimas.

NATO naikintuvai (ELTA nuotr.)
GALERIJA (37)

Latvijoje antradienio vakarą taip pat paskelbtas oro pavojaus perspėjimas.

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Oranžinis oro pavojus paskelbtas Ludzos apygardoje, nurodo kariuomenė.

(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NATO naikintuvai

„Informuojame, kad Latvijos oro erdvėje kyla grėsmė.

Eikite į patalpas, laikykitės „dviejų sienų“ principo! Sekite oficialius pranešimus. Jei pastebėsite žemai skraidantį ar įtartiną objektą, nepriartėkite prie jo ir skambinkite 112!

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Taip pat aktyvuoti perimamieji dronai ir priešlėktuvinės gynybos vienetai. Apie grėsmės pabaigą informuosime“, – nurodoma pranešime.

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Netrukus geltonas oro pavojus paskelbtas Augšdaugavos ir Kraslavos apygardose.

„Informuojame, kad Latvijos oro erdvėje gali kilti pavojus. Šiuo metu papildomų veiksmų imtis nereikia. Jei situacija pasikeis, gausite pranešimą į mobilųjį telefoną apie būtinus veiksmus“, – nurodoma pranešime.

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Dar kiek vėliau oro pavojus Kraslavos apygardoje pakeistas į oranžinį.

Netrukus oro pavojus Latvijoje atšauktas.

Vilniaus ir Utenos apskrityse paskelbta apie tikėtiną oro pavojų

Antradienį Vilniaus ir Utenos apskrityse paskelbta apie tikėtiną oro pavojų. Objektas Lietuvos link, Ignalinos kryptimi, skrenda iš Baltarusijos pusės.

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Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė praneša tikėtiną oro pavojų ir ragina nusimatyti saugią vietą, jeigu grėsmės lygis iš „Geltono“ pasikeistų į „Raudoną“. 

Pastarąjį kartą, spalio 18 d., oro pavojus su statusu „Raudona“ dėl į šalies oro erdvę įskridusio objekto buvo paskelbtas Panevėžio, Šiaulių apskrityse, maždaug po valandos jis buvo atšauktas. 

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Lietuvos kariuomenės duomenimis, įtariama, kad dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos teritorijos. Tą patvirtino ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, dronas buvo ukrainietiškos kilmės ir nešė sprogmenis. 

Sudužusio drono nuolaužos rastos Pasvalio rajone, Juodžionių kaime. Taip pat skelbta ir apie galimą sprogimą, tačiau tarnybos anksčiau tuomet dar nebuvo pateikusios informacijos, ar dronas nešė sprogmenį.

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Drono nuolaužos taip pat apgadino keliu važiavusį automobilį, tačiau keleiviai nenukentėjo. 

Lietuvos kariuomenė primena, kad statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“. 

„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.

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Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.

Kaip skelbė ELTA, rugsėjį į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos buvo įskridęs sprogmenį turėjęs dronas. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog į šalies oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.

Rusijos karui Ukrainoje nesibaigiant, Lietuva pastaraisiais mėnesiais ne kartą fiksavo su oro erdve susijusius incidentus ir skelbė apie galimus pavojus. Vis dėlto iki šiol nė vienas į Lietuvos oro erdvę patekęs dronas nebuvo numuštas.

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