Laivo įgulos kostiumai kruiziniame laive pribloškė keleivius: bendrovė atsiprašo už darbuotojų klaidą

Internete pasirodė vaizdo įrašai ir nuotraukos, kuriose užfiksuoti aštuoni kruizinio laivo darbuotojai, vilkintys visiškai baltus kombinezonus su baltais kūgio formos gobtuvais.

Pranešama, jog darbuotojai dalyvavo „Pacific Explorer“ kruizio laivo kalėdiniame vakarėlyje, kuris gruodžio 19 d. išplaukė iš Melburno (Australija) į Tasmaniją ir Kengūrų salą, rašoma „People“.

„P&O Cruises Australia“ atstovas, duodamas interviu, paneigė bet kokius blogus ketinimus, rašoma „Morning Herald“.

„Tai buvo virvės traukimo rungtis, o mūsų kambarinių komanda nusprendė persirengti lediniais kūgiais (angl. snow cones)“, – sakė atstovė spaudai Lynne Scrivens.

Ji pridūrė, kad kambarinės „neturėjo nė menkiausio supratimo“, kad jų kostiumai galėjo būti vertinami kaip įžeidžiantys, ir „pasibaisėjo“, kai laivo vadovai paprašė jų nusivilkti kostiumus.

Ji taip pat pažymėjo, kad supratusios, kas nutiko, jos „labai atsiprašė“.

However, passengers were alarmed by the resemblance to Ku Klux Klan attire.

