35-erių vyro siautėjimas kruiziniame laive baigėsi tragedija: keleiviai šokiruoti

35 metų „Royal Caribbean“ keleivis Michaelas Virgilas mirė penktadienį į Ensenadą plaukusiame kruiziniame laive po to, kai būdamas girtas užpuolė įgulos narius, grasino kitiems keleiviams ir buvo sulaikytas. Jo šeima mano, kad apsaugos darbuotojai suleido jam raminamųjų vaistų, rašo mirror.co.uk.

Grasino nužudyti kitus

Praėjus mažiau nei valandai po to, kai laivas „Navigator of the Seas“ išplaukė iš San Pedro, M. Virgilas, kaip įtariama, grasino nužudyti kitus ir smurto protrūkio metu užpuolė du personalo narius, vienam iš jų koja spyrė į veidą, o kitam smogė kumščiu.

„Girtas vyriškis pasakė, kad ketina mus nužudyti. Jis pradėjo mus persekioti koridoriuje“, – Los Andželo naujienų stočiai pasakojo laivu keliavęs Christiferis Mikhailas.

REKLAMA

REKLAMA

Jis sakė, kad bėgo kartu su vienu įgulos nariu, kuris įšoko į rankšluosčių spintą ir užsidarė joje. Tuomet garsiai keikdamasis M. Virgilas kelis kartus bandė išspirti duris. „Fox 11“ teigimu, siautėjantis keleivis šūkaliojo rasistinius įžeidimus.

REKLAMA

„Buvau išsigandęs, – sakė C. Mikhailas. – Aš įstrigau tame koridoriuje. Jis lengvai galėjo mane sumušti, nes vaikinas, kuriam jis trenkė, nukrito už metro“.

„Jis nenusipelnė mirties“

Pasak liudininko, keli apsaugos komandos nariai galiausiai sugebėjo sulaikyti M. Virgilą naudodami užtraukiamus raiščius, antrankius ir pipirinį purškalą. Kaip pranešė „Fox 11“, jis mirė po valandos, kai jam buvo suleista raminamųjų vaistų.

REKLAMA

REKLAMA

M. Virgilo šeima teigė, kad tėvui, kuris laive buvo su sužadėtine ir 7 metų autizmą turinčiu sūnumi, toks protrūkis buvo nebūdingas.

„Jis nenusipelnė mirties“, – sakė giminaitis.

FTB toliau tiria jo mirties aplinkybes, o mirties priežastį nustatys skrodimas.

„Apgailestaujame dėl vieno iš mūsų svečių mirties. Suteikėme paramą šeimai ir bendradarbiaujame su valdžios institucijomis atliekant tyrimą“, – pareiškime televizijai „Fox 11“ teigė kompanijos „Royal Caribbean“ atstovas spaudai.