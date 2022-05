Kyjivo atsakas Kremliaus pakalikams: Galite nors ir prie Marso ar Jupiterio bandyti prisijungti

„Bus prašoma, kad Chersono regionas taptų visateisiu Rusijos Federacijos subjektu“, – sakė K. Stremousovas, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūros.

Jis pridūrė, kad „iki metų pabaigos“ Chersonas bus visiškai valdomas pagal Rusijos įstatymus.

Kyjivas netruko atsakyti į Rusijos statytinių Chersone pareiškimus. Derybinės grupės su Rusija atstovas Mychailo Podoliakas pareiškė, kad tai yra tuščios kalbos, o Ukrainos kariuomenė atsikovos laikinai užimtas teritorijas.

„Vienintelis prašymas, kurį gali pateikti Chersono srities „gauleiteriai“ yra malonės prašymas po teismo sprendimo. Įsibrovėliai gali prašytis prisijungti nors ir prie Marso ar Jupiterio. Ukrainos kariuomenė išlaisvins Chersoną, nepaisant to, kokius žodžių žaidimus jie čia žaidžia“, – savo tviteryje rašė M. Podoliakas.

The only appeal that can be prepared by «Gauleiters» of Kherson region is a request for an excuse after a court verdict. The invaders may ask to join even Mars or Jupiter. The Ukrainian army will liberate Kherson, no matter what games with words they play.