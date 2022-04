Kyjivas nacionalizuoja visą rusų turtą

Tai pranešė Ukrainos ministro pirmininko Denyso Šmyhalio biuras, skelbia „Nexta“. Premjeras pridūrė, kad Kyjivas tikisi gauti lėšų iš užsienyje įšaldyto Rusijos turto.

„Ukrainoje yra nemažai įmonių, priklausančių Rusijai. Priimto nacionalizacijos įstatymo rėmuose jau pradėjome šiuos Rusijos nuosavybės nacionalizavimo procesus, siekdami kompensuoti dalį nuostolių, kuriuos jie mums padarė“, – sako Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis.

#Kyiv nationalizes all #Russian property in the country to compensate for military losses.



This is reported by the office of the Prime Minister of #Ukraine. pic.twitter.com/atZg1NzPjO