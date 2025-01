Kuriozas JAV: buvęs lenkų premjeras į renginį bandė prasmukti vietoje paso parodęs savo „Vikipedijos“ puslapį

Vietoje to M. Morawieckis pareigūnams bandė rodyti savo „Vikipedijos“ puslapį.

Į D. Trumpo renginį Vašingtone suplūdo daugybė žinomų veikėjų. M. Morawieckis ko gero neturėjo oficialaus kvietimo ar asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, o tai sukėlė jam nemažai rūpesčių.

Incidentas buvo nufilmuotas, kadrai pasklido socialiniuose tinkluose.

Informaciją portale X paskelbė žurnalistė Oliya Scootercaster.

„Buvęs Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis bando įtikinti Nacionalinę gvardiją, kas jis toks. Kad patvirtintų savo tapatybę, jis jiems rodo savo Vikipedijos puslapį“, – platformoje „X“ rašo žurnalistė Oliya Scootercaster.

Vaizdo įraše girdėti, kaip vienas iš karių klausia M. Morawieckio, ar jis turi „kokį nors asmens dokumentą“.

„Ar turite asmens tapatybės dokumentą? Ar turite ryšį su kuo nors svarbiu?“ – klausė jis.

