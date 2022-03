Kuleba: Rusija naudoja 2014 metais išbandytą taktiką, bet Chersonas yra ir bus Ukrainos dalis

„Naudodamasi 2014 metais išbandyta taktika, Rusija desperatiškai bando suorganizuoti apgaulingą referendumą, kuris skirtas apsišaukėliškai „liaudies respublikai“ Chersone. Kadangi jis turi nulį palaikymo iš žmonių, tai bus visiškai suvaidinta. Naujos sankcijos turi būti paskirtos Rusijai, jeigu jie to imsis. Chersonas yra ir visada bus Ukrainos dalis“, – tviteryje raše D. Kuleba.

Following 2014 playbook, Russians now desperately try to organize a sham ‘referendum’ for a fake ‘people’s republic’ in Kherson. Given zero popular support, it will be fully staged. Severe sanctions against Russia must follow if they proceed. Kherson is & will always be Ukraine.