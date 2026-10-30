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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kriptovaliutų pasaulį sukrėtė žinia: „Binance“ patyrė milžinišką kibernetinę ataką

2026-10-30 08:55 / šaltinis: ELTA / aut.
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šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-30 08:55
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Kriptovaliutų platforma „Binance“ ketvirtadienį pranešė patyrusi didelio masto kibernetinę ataką, apėmusią apie 6,3 mlrd. dolerių vertės lėšų. Siekiant užkirsti kelią didžiulei vagystei, maždaug pusė šios sumos buvo įšaldyta.

Kriptovaliutų pasaulį sukrėtė žinia EPA

Kriptovaliutų platforma „Binance“ ketvirtadienį pranešė patyrusi didelio masto kibernetinę ataką, apėmusią apie 6,3 mlrd. dolerių vertės lėšų. Siekiant užkirsti kelią didžiulei vagystei, maždaug pusė šios sumos buvo įšaldyta.

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Bendrovė, valdanti pagal dienos prekybos apimtį didžiausią pasaulyje kriptovaliutų biržą, socialiniame tinkle „X“ paskelbė kelis prieštaringus pranešimus. Ji tvirtino, kad „naudotojų lėšos yra visiškai saugios“, tačiau kartu pareiškė, jog „padengs visus nuostolius“.

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Vėliau bendrovės Lotynų Amerikai skirtoje socialinio tinklo „X“ paskyroje nurodyta, kad „bendra numatoma incidento žala siekia apie 6,3 mlrd. dolerių“.

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„Bendradarbiaudami su blokų grandinės partneriais įšaldėme nukentėjusį turtą. Iki šiol blokų grandinėje įšaldyta apie 3 mlrd. dolerių“, – pridūrė bendrovė.

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Nurodyta suma yra keturis kartus didesnė nei ta, kuri buvo pavogta per iki šiol didžiausią tokio pobūdžio kibernetinę ataką, kai 2025 m. vasarį įsilaužėliai iš platformos „Bybit“ pasisavino 1,5 mlrd. dolerių.

Tuomet atsakomybė už vagystę iš platformos „Bybit“ buvo priskirta su Šiaurės Korėja siejamai programišių grupei „TraderTraitor“.

Blokų grandinės tyrimų bendrovė „TRM Labs“ ketvirtadienį pareiškė esanti „labai užtikrinta“, kad „Binance“ ataką taip pat surengė „TraderTraitor“. Bendrovė rėmėsi „patikima informacija, gauta tiek blokų grandinėje, tiek už jos ribų“.

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„Keletas šios atakos požymių sutampa su ankstesnių su Šiaurės Korėja siejamų vagysčių ypatumais“, – nurodė „TRM“.

Manoma, kad „TraderTraitor“ priklauso grupuotei „Lazarus Group“, kuri išgarsėjo 2014 m., kai buvo apkaltinta įsilaužiusi į bendrovės „Sony Pictures“ sistemas, kad atkeršytų už filmą „Interviu“ („The Interview“), kuriame buvo pašiepiamas Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas.

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Įšaldytos lėšos

Penktadienį apie 00.30 val. Grinvičo laiku „Binance“ pranešė laikinai sustabdžiusi visas galimybes įnešti ir išimti lėšas, kol jos komanda atliks saugumo patikrinimus, įšaldys lėšas ir bendradarbiaus su teisėsaugos institucijomis.

„Šis skaičius gali toliau didėti, nes mūsų komandos glaudžiai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, kriptovaliutų leidėjais, blokų grandinės analizės bendrovėmis ir pramonės partneriais, siekdamos atsekti bei įšaldyti daugiau turto“, – pranešė bendrovė.

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Bendrovės pranešime socialiniame tinkle „X“ teigiama, kad pirminio tyrimo duomenimis, įsilaužimas galėjo būti susijęs su pažeistu bendrovės „DevOps“ inžinieriui priklausančiu nešiojamuoju kompiuteriu. Tai leido pašaliniam asmeniui pasiekti „paslaugų konteinerį“ ir atlikti neteisėtas lėšų išėmimo operacijas.

„Binance“ pareiškė neradusi jokių įrodymų, kad iš kriptovaliutų piniginių būtų nutekėję privatūs raktai. Bendrovė pažadėjo paskelbti išsamią techninę analizę, kai tyrimas bus baigtas.

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Kriptovaliutą USDT leidžiančios bendrovės „Tether“ vadovas Paolo Ardoino pranešė, kad jo įmonė įšaldė apie 1,6 mlrd. dolerių, „susijusių su galima kibernetine ataka prieš biržą „Binance“.

Kriptovaliutų platformos „Circle“ vadovas Jeremy Allaire'as sakė, kad jo bendrovė įšaldė daugiau kaip 800 mln. dolerių vertės USDC.

USDT ir USDC yra stabiliosios kriptovaliutos, kurių vertė susieta su tradicine valiuta – JAV doleriu.

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JAV Teisingumo departamentas ir Federalinis tyrimų biuras (FTB) į prašymus pakomentuoti situaciją kol kas neatsakė.

Kriptovaliutų kainos smunka

Kelias valandas iki „Binance“ patvirtinant ataką kriptovaliutų rinkos stebėtojai pranešė, kad į platformą pavyko įsilaužti programišiams.

Pasirodžius žiniai apie kibernetinę ataką, daugumos pagrindinių kriptovaliutų kainos nukrito. Vienintelė išimtis buvo stabiliosios kriptovaliutos, kurių vertė pagal apibrėžimą gali svyruoti tik nedidelėse ribose.

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Apie 4 val. Grinvičo laiku bitkoino ir „Ethereum“ kainos buvo sumažėjusios 0,8 proc. ir jų vertė jau buvo pakilusi po atitinkamai beveik 5 ir 6 proc. nuosmukio. Platformos „Binance“ kriptovaliutos BNB kaina buvo pakilusi 2,7 proc., o prieš tai buvo smukusi beveik 10 proc.

Ataka prieš platformą „Binance“ įvyko tuo metu, kai vis daugiau stebėtojų reiškia susirūpinimą, kad nuolat augančios dirbtinio intelekto (DI) modelių galimybės gali kelti grėsmę kriptografijai ir informacinių technologijų saugumo protokolams.

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